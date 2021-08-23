Мэр Саяногорска записал обращение к горожанам в парилке и призвал спасти баню

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Мэр Саяногорска Михаил Валов выложил на своей странице в фейсбук видео из парилки. Все для того, чтобы поддержать городскую баню, которая погрязла в долгах из-за пандемии.
На своей страничке в социальной сети мэр Саяногорска написал следующее:
Уважаемые саяногорцы! Приглашаю вас в нашу городскую, муниципальную баню "Енисей". Баня работает по расписанию. Приходите попариться, пообщаться, приходите за здоровьем. Сам лично хожу в нашу баню каждую субботу. Сегодня городской бане нужна поддержка, так как из-за длительного прошлогоднего 6-месячного простоя, связанного с коронавирусом, баня никак не может выкарабкаться из долгов. Финансировать содержание бани из городского бюджета - запрещено. Поэтому всё зависит от самих любитей бани. Частных бань и саун в городе предостаточно, но такая общественная баня в городе - только одна. Сохраним муниципальную баню вместе!
Уважаемые саяногорцы! Приглашаю вас в нашу городскую, муниципальную баню "Енисей". Баня работает по расписанию. Приходите попариться, пообщаться, приходите за здоровьем. Сам лично хожу в нашу баню каждую субботу. Сегодня городской бане нужна поддержка, так как из-за длительного прошлогоднего 6-месячного простоя, связанного с коронавирусом, баня никак не может выкарабкаться из долгов. Финансировать содержание бани из городского бюджета - запрещено. Поэтому всё зависит от самих любитей бани. Частных бань и саун в городе предостаточно, но такая общественная баня в городе - только одна. Сохраним муниципальную баню вместе!
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Мэр Саяногорска Михаил Валов попался пьяным за рулем.
Причём он уже не раз садится за руль пьяным и даже оставлял пострадавших на месте ДТП.
https://newkhakasiya.online/news/incident/08-07-2020/mer-sayanogorska-mihail-valov-popalsya-pyanym-za-rulemhttps://newkhakasiya.online/news/incident/08-07-2020/mer-sayanogorska-mihail-valov-popalsya-pyanym-za-rulem
А если "по чесноку", то что-то не так, раз народ не идёт.
Вот у нас было, мужики выпимши выходят из городской бани, а их под чисты рученьки принимает наряд полиции.
Разорилась баня. Может и конкуренты, конечно, постарались.
Короче, - ЗА БАНЮ И ДВОР СТРЕЛЯЮ В УПОР :-D