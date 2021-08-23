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Мэр Саяногорска записал обращение к горожанам в парилке и призвал спасти баню

Мэр Саяногорска записал обращение к горожанам в парилке и призвал спасти баню (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 августа 2021 16:50
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   баня   видео   люди   мэр   помощь   
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Мэр Саяногорска Михаил Валов выложил на своей странице в фейсбук видео из парилки. Все для того, чтобы поддержать городскую баню, которая погрязла в долгах из-за пандемии.
На своей страничке в социальной сети мэр Саяногорска написал следующее:

Уважаемые саяногорцы! Приглашаю вас в нашу городскую, муниципальную баню "Енисей". Баня работает по расписанию. Приходите попариться, пообщаться, приходите за здоровьем. Сам лично хожу в нашу баню каждую субботу. Сегодня городской бане нужна поддержка, так как из-за длительного прошлогоднего 6-месячного простоя, связанного с коронавирусом, баня никак не может выкарабкаться из долгов. Финансировать содержание бани из городского бюджета - запрещено. Поэтому всё зависит от самих любитей бани. Частных бань и саун в городе предостаточно, но такая общественная баня в городе - только одна. Сохраним муниципальную баню вместе!

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Метки: 360подмосковье   баня   видео   люди   мэр   помощь   
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Свирепый Бамбр Час назад
Это не тот самый хер, который на улице публично прививался?
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45k
doker 38 минут назад
Без девчонок "низачётная" реклама.

А если "по чесноку", то что-то не так, раз народ не идёт.
Вот у нас было, мужики выпимши выходят из городской бани, а их под чисты рученьки принимает наряд полиции.
Разорилась баня.
Может и конкуренты, конечно, постарались.

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23
OtdelIT 39 минут назад
А у нас её снесли, СУКИ!!! Я 45 лет в неё ходил, сколько раз от всякой хвори выручала.
Короче, - ЗА БАНЮ И ДВОР СТРЕЛЯЮ В УПОР :-D
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