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Пассажир такси послал гаишников, сделавших замечание водителю

Пассажир такси послал гаишников, сделавших замечание водителю (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 февраля 2022 01:08
Сообщество : Жить в России
Метки: ДПС   конфликт. дебошир   кркаснодар   неадекват на дороге   обматерил дпс   оскорбление полицейских   
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В Краснодаре сотрудники ДПС сделали замечание таксисту за неправильную парковку. Это взбесило пассажира, который обматерил дпсников, после чего начал буянить. 
Выйдя из машины со своей женой и ребёнком, мужчина продолжил материться и вырываться. Он в абсолютно неадекватном состоянии, шатался и не мог устоять на месте. Когда сотрудники ДПС потребовали у мужчины документы, он начал кружиться на месте, орать на жену и требовать у неё телефон, продолжая материть дпсников. Затем начались демонстративные звонки кому-то из серии "ты знаешь ,кто я такой?", пока жена дебошира умоляла полицейских их отпустить. Неадекват наворачивал круги, а один из дпсников держал его и терпеливо повторял его круги. Затем мужчина включил пластинку из серии "Ты кто такой?", начал орать, пока его не скрутили и не увезли в отделение. Там у буйного неадеквата нашли свёрток с неизвестным веществом. Он продолжал вырываться, орать, после чего сел у решётки и начал медитировать, монотонно издавая странные звуки. Неизвестно, что было в пакете, но накрыло его не хило.

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Метки: ДПС   конфликт. дебошир   кркаснодар   неадекват на дороге   обматерил дпс   оскорбление полицейских   
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4k
Дмитрий 2 часа назад
Это даже не Д-толбооб, это дол....бище!!!! Зная, что у тебя на кармане, судя по пакету, грамм 50 затеять из-за какой то ...ты махач с гаишником!!!! Это просто фееричекий д...бище!!!! Даже боюсь прикинуть сколько ему светит. от это реальный срок, а не те картинки ежедневные где кто то кого то побил(ударил) и массовка вся:"заедет на срок, курорт лет на 5 обеспечен и т.д."! Вот это реальный "заезд"! При чем если там действительно наркота + применение насилия в отношении представителя власти....Заезд так заезд! Прям на Феррари!
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2k
Anatoly Tananykhin 52 минуты назад
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599
Александр Час назад
Я до просмотра данного ролика смотрел старый добрый фильм Хищник, но после просмотра этого ролика Хищник показался мне милым и добрым инопланетянином.
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30k
a.fey 2 часа назад
И медитировать ему еще лет пять...
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−145
Сигизмунд Лазаревич 2 часа назад
нарколыги весёлые парни )) на ровном месте столько проблем себе поднял.
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480
Олег 2 часа назад
Мля, он ещё и с хорошим весом на руках
это просто трэшь

Ребёнка жалко...
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20k
Дмитрий К. 2 часа назад
Меня лично радует, как в подобных ситуациях поступают их американские коллеги.
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1k
Руслан 2 часа назад
Вспомнился сюжет от Уральских пельменей про наркота и остановившего его ГИБДД-шника
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