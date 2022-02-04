Пассажир такси послал гаишников, сделавших замечание водителю

Выйдя из машины со своей женой и ребёнком, мужчина продолжил материться и вырываться. Он в абсолютно неадекватном состоянии, шатался и не мог устоять на месте. Когда сотрудники ДПС потребовали у мужчины документы, он начал кружиться на месте, орать на жену и требовать у неё телефон, продолжая материть дпсников. Затем начались демонстративные звонки кому-то из серии "ты знаешь ,кто я такой?", пока жена дебошира умоляла полицейских их отпустить. Неадекват наворачивал круги, а один из дпсников держал его и терпеливо повторял его круги. Затем мужчина включил пластинку из серии "Ты кто такой?", начал орать, пока его не скрутили и не увезли в отделение. Там у буйного неадеквата нашли свёрток с неизвестным веществом. Он продолжал вырываться, орать, после чего сел у решётки и начал медитировать, монотонно издавая странные звуки. Неизвестно, что было в пакете, но накрыло его не хило.