Гражданский долг: пешеходы помогли полицейским задержать преступника

469
1
1
В Англии неравнодушные прохожие помогли полицейским задержать преступника. Мужчина удирал от стражей правопорядка на велосипеде, однако благодаря пешеходам не смог далеко уйти.
Слаженная командная работа!
Источник:
Ссылки по теме:
- "На колени встал": стрельба и задержание в московском дворе
- Необычный звонок в полицию
- Полицейские пытаются арестовать водителя квадроцикла
- Погоня полицейского за нарушителем с неожиданным финалом
- "Лёха, это срок": драка с полицейским во время задержания
41
Понравилось41
Новости партнёров