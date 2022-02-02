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Гражданский долг: пешеходы помогли полицейским задержать преступника

Гражданский долг: пешеходы помогли полицейским задержать преступника (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 февраля 2022 11:38
Сообщество : Криминал
Метки: Англия   видео   задержания   полиция   преступление   преступник   
469
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В Англии неравнодушные прохожие помогли полицейским задержать преступника. Мужчина удирал от стражей правопорядка на велосипеде, однако благодаря пешеходам не смог далеко уйти.
Слаженная командная работа!

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Метки: Англия   видео   задержания   полиция   преступление   преступник   
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19k
Егор 2 часа назад
Он их всех запомнил
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10k
Сережа 9 минут назад
Четко и слаженно.
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735
pinbalist 39 минут назад
Больше боли гражданину на велосипеде
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15k
CooCooRooZo 41 минуту назад
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8k
trak 42 минуты назад
И в Англии чудят обезьяны .
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8k
Hunson Abadeer 48 минут назад
красавцы!!!!
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68k
parallax Час назад
Какой загорелый англичанин.
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15k
Роберт Шекли 2 часа назад
А если бы он об бордюр головой ударился, то "неравнодушного прохожего" посадили бы в тюрьму. А учитывая, что на велике черный, то рост BLM в Англии.
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