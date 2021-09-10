33-летний петербуржец заманил к себе 10-летнюю девочку и пытался совратить

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Полицейские успели спасти от изнасилования 10-летнюю школьницу из Гатчины. По версии следствия, 33-летний мужчина удерживал девочку у себя дома, угрожал ей и пытался совратить.
Родители девочки обратились в полицию, когда она вечером не вернулась домой. Полицейские вычислили мужчину по соцсетям, он переписывался со школьницей. Они договорились встретиться у него дома в Петербурге. Полицейский наряд немедленно выехал по адресу.
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Мозги будут целее... и целостность.
То есть говоря простым языком - в интернете не может быть детей. Если в интернете появились дети - отвечать должны их родители. Ну, это как если папа купил бутылку водки и отдал ее сыну. Виновата не водка и не продавец, отвечать должен только родитель.
Но у нас почему-то пытаются бороться с водкой (т.е. с интернетом). Хотят сделать водку более безопасной для детей. Но это само по себе лютый бред.
Так?
– Нам интересно...
К сожалению зная как работают наши правоохранительные органы, доверия подобные сюжеты не вызывают.