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33-летний петербуржец заманил к себе 10-летнюю девочку и пытался совратить

33-летний петербуржец заманил к себе 10-летнюю девочку и пытался совратить (1 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2021 18:46
Сообщество : Криминал
Метки: 360подмосковье   видео   задержания   полицейские   полиция   санкт-петербург   
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Полицейские успели спасти от изнасилования 10-летнюю школьницу из Гатчины. По версии следствия, 33-летний мужчина удерживал девочку у себя дома, угрожал ей и пытался совратить.
Родители девочки обратились в полицию, когда она вечером не вернулась домой. Полицейские вычислили мужчину по соцсетям, он переписывался со школьницей. Они договорились встретиться у него дома в Петербурге. Полицейский наряд немедленно выехал по адресу.

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Метки: 360подмосковье   видео   задержания   полицейские   полиция   санкт-петербург   
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9  комментариев
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3k
Allmaster 2 часа назад
Как по мне , нужно несовершеннолетним запретить соцсети.
Мозги будут целее... и целостность.
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2k
Константин Полчаса назад
Договор на услуги по предоставлению интернет-связи, как проводной, так и мобильной, может быть заключен только с лицом, достигшим совершеннолетия (эмансипированных в рассчет не берем, это исключение).
То есть говоря простым языком - в интернете не может быть детей. Если в интернете появились дети - отвечать должны их родители. Ну, это как если папа купил бутылку водки и отдал ее сыну. Виновата не водка и не продавец, отвечать должен только родитель.

Но у нас почему-то пытаются бороться с водкой (т.е. с интернетом). Хотят сделать водку более безопасной для детей. Но это само по себе лютый бред.
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3k
Dmitrii Ivanov 36 минут назад
Ну что тут скажешь...
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50k
smakido 39 минут назад
Если его посадят, то на зоне ему будет не так интересно.
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1k
Вадик Бондаренко 45 минут назад
Что то в последнее время их много развелось
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1k
sedoisever Час назад
– Зачем вы хотите отрезать мне яйца!?
– Нам интересно...
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257
Knives22 Час назад
Интересно почему момент задержания не засняли? Где было бы видно наличие девочки в доме предполагаемого преступника.
К сожалению зная как работают наши правоохранительные органы, доверия подобные сюжеты не вызывают.

Ссылка www.youtube.com
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215
Ольга 2 часа назад
Урод.
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