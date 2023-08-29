Подозреваемый попытался спрятаться от полиции в мусорном баке и попался

523
1
1
Полиция в британском графстве Девон задержали подозреваемого, который попытался спрятаться от преследования в мусорном баке.
Сотрудники правоохранительных органов нашли преступника благодаря тепловизору, установленному на борту полицейского вертолёта.
«Пятый мусорный бак слева светится от тепла, как рождественская ёлка», — сообщил пилот по рации.
Источник:
Ссылки по теме:
- Забавный диалог полицейского с темнокожим водителем
- Мужчина бросил улей с пчёлами в полицейского
- Короткий разговор французских силовиков с мародерами
- Скоротечная карьера грабителя
- Вставай, в тюрьму пора!
Новости партнёров
реклама
:D