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Подозреваемый попытался спрятаться от полиции в мусорном баке и попался

Подозреваемый попытался спрятаться от полиции в мусорном баке и попался

Автор:
29 августа 2023 08:21
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Британия   Видео   в мусорном баке   подозреваемый   полиция   преступник   спрятался   
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Полиция в британском графстве Девон задержали подозреваемого, который попытался спрятаться от преследования в мусорном баке.

Сотрудники правоохранительных органов нашли преступника благодаря тепловизору, установленному на борту полицейского вертолёта.

«Пятый мусорный бак слева светится от тепла, как рождественская ёлка», — сообщил пилот по рации.

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Метки: Британия   Видео   в мусорном баке   подозреваемый   полиция   преступник   спрятался   
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3  комментария
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8k
Колорад 24 минуты назад
Преступники в Штатах даже в тепловизоре черные?
:D
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5k
Ал Ди 8 минут назад
Чистые полицейские, даже мусорный бак не стали опрокидывать.
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Infinite

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