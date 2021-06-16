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Необычный звонок в полицию

Необычный звонок в полицию (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 июня 2021 08:19
Метки: видео   звонок   полиция   преступление   ситуация   
472
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В полицейский участок позвонил мужчина и взволнованным голосом сообщил, что задушил свою супругу. В процессе разговора выяснилась одна деталь, сделавшая концовку неожиданной.

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Метки: видео   звонок   полиция   преступление   ситуация   
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Fat Lynx 22 минуты назад

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Антон Семёныч 13 минут назад
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