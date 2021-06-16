Необычный звонок в полицию

472
1
1
В полицейский участок позвонил мужчина и взволнованным голосом сообщил, что задушил свою супругу. В процессе разговора выяснилась одна деталь, сделавшая концовку неожиданной.
Мужчина подумал, что его жена находится при смерти и попросил вызвать скорую. Однако вскоре понял, что приезд медиков не понадобится.
Источник:
Ссылки по теме:
- Томские полицейские ищут мужчину, который несколько раз ударил женщину кирпичом
- Грабитель в последний момент бросил своего подельника
- Накрыло: покушение кота на жизнь собаки
- Не стоило грубить полицейскому
- Задержание неадекватной вооруженной женщины во Франции
Метки: видео звонок полиция преступление ситуация
17
Понравилось17
Новости партнёров
КУРВА!