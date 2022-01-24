"Человек ошибся, вот и всё": у пенсионера отобрали пенсию, так как официально он мёртв

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После инсульта 38-летний Александр Трошков остался инвалидом - потерял речь. Мужчина получал от государства 14 тысяч рублей, пока его не сочли мёртвым.
В Пермском крае в Лысьве Александр, как обычно, пошёл в продуктовый. На кассе оплата картой не прошла - карта заблокирована. Супруга Александра Анна стала выяснять в чём дело. Оказалось, что живого человека записали в мёртвые, а мёртвым пенсия не положена. В банке сказали, что информация поступила из пенсионного фонда. В пенсионном их отфутболили в загс. Там развели руками - они такую информацию не предоставляют. Замкнутый круг загробной бюрократии довёл Анну до отчаяния и она опубликовала произошедшее в своём аккаунте. Сразу же подтянулась пресс-секретарь пенсионного фонда по Пермскому краю. Позвонила, попросила удалить пост. Признала, что косяк был, но виновный уже наказан.
По словам Елизаветы Ширинкиной, пресс-секретаря ПФ дело в человеческом факторе. "Если бы с техникой, мы бы всё объяснили. Человеческий фактор. Там работа с персональными данными, поэтому человек ошибся. Вот и всё".
Пенсию вернули, но удержали 2000 рублей непонятно за что. Наверное, снова человеческий фактор. Материальная компенсация в обратном порядке скажем так. Трошковы такое издевательство решили не спускать и планируют судиться с ПФ.
Пенсию вернули, но удержали 2000 рублей непонятно за что. Наверное, снова человеческий фактор. Материальная компенсация в обратном порядке скажем так. Трошковы такое издевательство решили не спускать и планируют судиться с ПФ.
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p.s.
Главные дворцы во всех городах это здания ПФР. Народ видит. Народ рычит.
Такое ощущение, что чем дурнее, тем более ближе к кормушке.
Это пипец.
Невозможно провести операцию.
Раза три чиркал, причем в Впроке 3 минуты назад успешно расплатился.
Билят.
Расплатился налом.
А сам думаю, вот вам и писец. Заблокируют и с голоду сдохнешь.
Век цифровых технологий, че...
Поверили вот все, на работе у 99% вопрос - а можно расплатится по карте (автосервис)
Похоже нужно просить со всех нал. Ну его, технологии эти.
Чик, и ты никто...