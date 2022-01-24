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"Человек ошибся, вот и всё": у пенсионера отобрали пенсию, так как официально он мёртв

"Человек ошибся, вот и всё": у пенсионера отобрали пенсию, так как официально он мёртв (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 января 2022 21:53
Сообщество : Жить в России
Метки: бюрократия   пенсионер   пенсионный фонд   пермский край   сочли мертвым   что за ошибка   
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После инсульта 38-летний Александр Трошков остался инвалидом - потерял речь. Мужчина получал от государства 14 тысяч рублей, пока его не сочли мёртвым.
В Пермском крае в Лысьве Александр, как обычно, пошёл в продуктовый. На кассе оплата картой не прошла - карта заблокирована. Супруга Александра Анна стала выяснять в чём дело. Оказалось, что живого человека записали в мёртвые, а мёртвым пенсия не положена. В банке сказали, что информация поступила из пенсионного фонда. В пенсионном их отфутболили в загс. Там развели руками - они такую информацию не предоставляют. Замкнутый круг загробной бюрократии довёл Анну до отчаяния и она опубликовала произошедшее в своём аккаунте. Сразу же подтянулась пресс-секретарь пенсионного фонда по Пермскому краю. Позвонила, попросила удалить пост. Признала, что косяк был, но виновный уже наказан.
По словам Елизаветы Ширинкиной, пресс-секретаря ПФ дело в человеческом факторе. "Если бы с техникой, мы бы всё объяснили. Человеческий фактор. Там работа с персональными данными, поэтому человек ошибся. Вот и всё". 
Пенсию вернули, но удержали 2000 рублей непонятно за что. Наверное, снова человеческий фактор. Материальная компенсация в обратном порядке скажем так. Трошковы такое издевательство решили не спускать и планируют судиться с ПФ. 

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Метки: бюрократия   пенсионер   пенсионный фонд   пермский край   сочли мертвым   что за ошибка   
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13k
info-kozirev 57 минут назад
ПФР давно пора утилизировать,как нахер не нужное и прожирающее кучу денег никчемное ведомство.
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27k
Григорий 22 минуты назад
Тут сказали "утилизировать" - именно так! Не ПФР - т.е. некий ФОНД, а просто статья расходов государства. Это не должно быть ФОНДОМ! Потому как фонд имеет право вкладывать деньги, инвестировать, еще всякой коммерческой муйнёй заниматься, а ЭТОГО БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!!! Это наши деньги, мы платим налоги на своих стариков, прочь грязные лапы и мутные схемы от наших пенсионеров!
p.s.
Главные дворцы во всех городах это здания ПФР. Народ видит. Народ рычит.
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13k
Великий Кормчий Полчаса назад
Там у нас в госдуме, один сплошной человеческий фактор.
Такое ощущение, что чем дурнее, тем более ближе к кормушке.
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2k
Sergius SPb 46 минут назад
Я конечно не знаю его стаж,но 14 тысяч пенсия?...
Это пипец.
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1k
Alexandr 50 минут назад
Самое интересное, что подтверждение смерти для наследников пол года, о для "умершего" 1 день.
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4k
Allmaster 51 минуту назад
Вот кстати сегодня, в пятерочки подношу мобилу к считывателю.
Невозможно провести операцию.
Раза три чиркал, причем в Впроке 3 минуты назад успешно расплатился.
Билят.
Расплатился налом.
А сам думаю, вот вам и писец. Заблокируют и с голоду сдохнешь.
Век цифровых технологий, че...
Поверили вот все, на работе у 99% вопрос - а можно расплатится по карте (автосервис)
Похоже нужно просить со всех нал. Ну его, технологии эти.
Чик, и ты никто...
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91
Nаnе First NameLаst Allmaster Полчаса назад
К этому все и велось. Вместо того чтобы облегчать людям жизнь, кое-кто использует новые технологии чтобы любого можно было зачмырить и прижать к ногтю.
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