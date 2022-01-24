"Человек ошибся, вот и всё": у пенсионера отобрали пенсию, так как официально он мёртв

В Пермском крае в Лысьве Александр, как обычно, пошёл в продуктовый. На кассе оплата картой не прошла - карта заблокирована. Супруга Александра Анна стала выяснять в чём дело. Оказалось, что живого человека записали в мёртвые, а мёртвым пенсия не положена. В банке сказали, что информация поступила из пенсионного фонда. В пенсионном их отфутболили в загс. Там развели руками - они такую информацию не предоставляют. Замкнутый круг загробной бюрократии довёл Анну до отчаяния и она опубликовала произошедшее в своём аккаунте. Сразу же подтянулась пресс-секретарь пенсионного фонда по Пермскому краю. Позвонила, попросила удалить пост. Признала, что косяк был, но виновный уже наказан.