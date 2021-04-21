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67-летний пенсионер из Архангельской области очень любит сноубординг, однако профессиональное снаряжение стоит дорого. Мужчина нашел выход из ситуации и уже 20 лет катается на самодельных сноубордах из фанеры. Пользователи сети узнали о любви пенсионера к экстремальному виду спорта и решили подарить ему настоящий сноуборд.
Недавно он получил посылку с подарком и начал готовиться к следующему сезону.
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