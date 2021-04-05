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Неравное противостояние кота с бродячими псами

Неравное противостояние кота с бродячими псами (1 фото + 1 видео)

Автор:
05 апреля 2021 08:42
Сообщество : Животные
Метки: Прикамье   Россия   видео   животные   коты   кошка   пермский край   собаки   
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В Пермском крае камера видеонаблюдения запечатлела сцену битвы между котом и стаей собак. Сперва псы вынудили беднягу залезть под машину, а затем загнали его на лавку.

Источник:

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Метки: Прикамье   Россия   видео   животные   коты   кошка   пермский край   собаки   
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200k
Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Собакены хвостами виляют - значит хотели просто поиграть...
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8k
Владимир Карл Фридрих фон Мюнхгаузен 2 часа назад
Отнюдь, виляние хвоста биологически связано с уровнем возбуждения и эмоциональным состоянием. То есть виляние хвоста непроизвольно отражает психофизиологическое состояние собаки, другими словами, является поведенческим маркером этого самого состояния. Таким образом, хвостом (вернее, при его помощи) можно передавать информацию о состоянии и намерении.

Собаки виляют хвостом, когда испытывают радость, удовольствие, находятся в предвкушении чего-либо приятного, но также в состоянии агрессии, а то и страха.

Виляние хвостом всегда контекстно зависимо. Для того чтобы определить его значение здесь и сейчас, необходимо учесть прежде всего положение хвоста относительно тела, характер звуков, издаваемых собакой, строгость взгляда, положение ушей, тела и даже выражение морды.
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550
Алксандр Шевченко 5 минут назад
Обычно это плохо заканчивается, повезло что шавки мелкие и нерешительные. Хотя есть коты что бьют разу в глаза причём двумя лапами. А есть собаки что сразу хребет перекусывают коту. В общем разные виды.
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359
Александр 23 минуты назад
Один против семерых!!!! В данном случае остался жив - это победа!!
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4k
Саша Александр 15 минут назад
Не один, а с человеком, который прогнал собак.....а так бы, коту мог быть конец))
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947
Леший Полчаса назад
сла-ба-ки.......
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2k
Дрочер Полоумный 38 минут назад
Прям как горные герои
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550
Алксандр Шевченко Дрочер Полоумный 4 минуты назад
Стая
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89
Егор Светлый 40 минут назад
Кот мог сразу убежать , но нет , решил наказать парочку взорвавшихся блоховозов .
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51k
igor 48 минут назад
в 90х у соседей борзая была напрочь извела котов округе
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23k
Vazari 50 минут назад
Звезду героя котейке! Против двух собак он готов был вылезти в рукопашную, но врагов оказалось слишком много.
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581
Шурман 57 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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1k
Лёха Час назад
Стрелять надо. Но нельзя,благодаря зоошизам.
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1k
Sergiy Rambus Лёха 57 минут назад
Стрелять нельзя из за соображений техники безопасности. Отлавливать надо и там уже в соответствии с законом и инструкциям.
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1k
Hallo FreeSpace Час назад
дурак, зачем вылез ?
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18k
Андрей Иванов Час назад
Собаки домашние. Были бы бродячие, голодные и злые, кот так легко бы не отделался
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89
Егор Светлый Андрей Иванов 52 минуты назад
Какие еще бля@@ь "домашние"!? Что это за дом такой!?)))
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18k
Андрей Иванов Егор Светлый 46 минут назад
Чистые и в ошейниках.
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853
Ustas Tirex Егор Светлый 45 минут назад
Ссылка youtu.be
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89
Егор Светлый Андрей Иванов Полчаса назад
С одного подъезда ))).
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