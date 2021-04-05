Неравное противостояние кота с бродячими псами

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В Пермском крае камера видеонаблюдения запечатлела сцену битвы между котом и стаей собак. Сперва псы вынудили беднягу залезть под машину, а затем загнали его на лавку.
К счастью, благодаря поднявшим шум жильцам дома коту удалось спастись.
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Собаки виляют хвостом, когда испытывают радость, удовольствие, находятся в предвкушении чего-либо приятного, но также в состоянии агрессии, а то и страха.
Виляние хвостом всегда контекстно зависимо. Для того чтобы определить его значение здесь и сейчас, необходимо учесть прежде всего положение хвоста относительно тела, характер звуков, издаваемых собакой, строгость взгляда, положение ушей, тела и даже выражение морды.