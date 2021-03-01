FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9827 постов • 1205 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Стая волков напала на собаку в Пермском крае

Стая волков напала на собаку в Пермском крае (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 марта 2021 13:31
Сообщество : Животные
Метки: Красновишерск   видео   волки   животные   нападение   пермский край   
902
1
1
Установленная на полигоне по производству березового угля в городе Красновишерск камера наблюдения зафиксировала момент нападения стаи волков на собаку. Это уже второй пес, который этой зимой погиб на предприятии из-за хищников.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Красновишерск   видео   волки   животные   нападение   пермский край   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
15
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
10k
Taximaxi 2 часа назад
А человек тогда кто для волков,если собака пирожное? Пирожок с мясом?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 5 ответов
12k
Андрей Дядя Taximaxi 2 часа назад
а волк кто для человека ? человек - одно из немногих существ , кто убивает для удовольствия. эти зачем убили - понятно . ради еды. жалко собаку ? жалко . волкам тоже как-то выживать нужно . человек разрушил все. уничтожил кормовую базу не только у волков. им что теперь ? вымирать ?

у свояка вот таким же образом пару недель назад загрызли во дворе собаку. бродячие собаки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
906
ВазгенСемёнович Минуту назад
Метафоричное пособие о дружбе уличных ребят и домашних пацанов. А в реальности домашние собаки легкая добыча для волков и вкусная, потому что мягче старой лосятины или дохлой кабанятины.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Горожанин 19 минут назад
В охоте вообще сейчас никакого смыла нет человеку для выживания, особенно в России. Затраты, в том числе времени, никак и ничто не покрывают. Одни понты и удовольствие. И своими понтами охотники выбивают и зайца, и кабана, и лося. Неужели по тарелочкам нельзя пулять и удовлетворять свои амбиции? Нет, нужно природу убивать. А потом волки виноваты.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа Горожанин 12 минут назад
То же подумал. Всё повыбили,волкам жрать неча,вот и жрут собачатину.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
46
МолодоеВино. 20 минут назад
Это видео мне кого то напомнило..) повадки те же)
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Kozlodoev Полчаса назад
А где бле*ать хозяева этой чудесной видеокамеры были?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Karelian 58 минут назад
Собаки гибнут из-за людей. Хотя какие это люди, сажать собак на цепь на улице, где регулярно ходят волки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа Karelian 11 минут назад
А нах"й тогда собаки.если их самих охранять надо?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
Добрый Алабай Час назад
Собака на цепи - это не охранник, а звонок и потенциальная жертва из-за полной беспомощности и ограниченности в маневрировании. Проще поставить датчик движения. И дешевле, и собаки не погибнут из-за людской тупости.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
Опиум для народа Добрый Алабай 10 минут назад
Точно. Поставить датчик движения,а собак нах"й. А для какого хера их кормить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото) Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото) Ночное нападение жирафа на автомобили Ночное нападение жирафа на автомобили Драчливый кот прервал любовные утехи соплеменников Драчливый кот прервал любовные утехи соплеменников Дерзкое нападение коровы на мужчину Дерзкое нападение коровы на мужчину Боевая кошка напала на мужчину с собакой Боевая кошка напала на мужчину с собакой Встреча с ежом, которая не сулит ничего хорошего Встреча с ежом, которая не сулит ничего хорошего
mindflixx

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

740271



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
15 примеров человеческой глупости
4
117
15 примеров человеческой глупости
Безобидные предметы, которые могут поджечь дом
5
64
Безобидные предметы, которые могут поджечь дом
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Если бы ЛУАЗик вернулся?
1
15
Если бы ЛУАЗик вернулся?
Индийская богиня в театре
0
8
Индийская богиня в театре
Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото)
Быдло и Гриша Лепс: русские туристы довели Занзибар поведением на отдыхе (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
2
12

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#история#прикол#СССР#сша#прикольные#Россия#знаменитости#позитив#китай
#фото#факты#животные#приколы#дети#война#девушки#комментарии#спорт#сарказм
#интересно#картинки#люди#интересное#смешные#подборка#дтп#настроение#кино#сатира

На что жалуетесь?

Вернуться