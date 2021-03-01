Стая волков напала на собаку в Пермском крае

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Установленная на полигоне по производству березового угля в городе Красновишерск камера наблюдения зафиксировала момент нападения стаи волков на собаку. Это уже второй пес, который этой зимой погиб на предприятии из-за хищников.
На кадрах записи видно, что стая волков пришла к будке, в которой были два пса. Волки сразу побежали к одному из них и стали раздирать, в это время второй пес начал лаять.
Нападение случилось на полигоне по производству березового угля. Работник организации Максим Зайко рассказал корреспонденту progorod59.ru , что это произошло ночью 25 февраля.
"Пес Алекс отслужил нам верой и правдой 10 лет. В этом году это уже второй случай нападения волков на наших собак: 8 января утащили лайку Шустрика. А три года назад волки растерзали кавказскую овчарку по кличке Кавказ", - рассказал Максим.
Также мужчина сообщил, что второй пес, который был рядом с погибшим Алексом, остался жив.
"Его до сих пор потряхивает, представьте, что он пережил..."- говорит Максим.
Нападение случилось на полигоне по производству березового угля. Работник организации Максим Зайко рассказал корреспонденту progorod59.ru , что это произошло ночью 25 февраля.
"Пес Алекс отслужил нам верой и правдой 10 лет. В этом году это уже второй случай нападения волков на наших собак: 8 января утащили лайку Шустрика. А три года назад волки растерзали кавказскую овчарку по кличке Кавказ", - рассказал Максим.
Также мужчина сообщил, что второй пес, который был рядом с погибшим Алексом, остался жив.
"Его до сих пор потряхивает, представьте, что он пережил..."- говорит Максим.
В минприроды Пермского края рассказали , что на место уже выехали специалисты для охоты на стаю. В ведомстве также рассказали возможную причину нападения:
"Бывает, волки учат выводок охотиться на домашних собак. Это для них легкодоступный источник пищи. Домашняя собака - как пирожное для волка", - говорят в пресс-службе минприроды Пермского края.
"Бывает, волки учат выводок охотиться на домашних собак. Это для них легкодоступный источник пищи. Домашняя собака - как пирожное для волка", - говорят в пресс-службе минприроды Пермского края.
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у свояка вот таким же образом пару недель назад загрызли во дворе собаку. бродячие собаки.