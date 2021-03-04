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Пьяный мужчина дважды пнул бабушку из-за её медлительности

Пьяный мужчина дважды пнул бабушку из-за её медлительности (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 марта 2021 15:50
Сообщество : Жить в России
Метки: 360подмосковье   Бердск   Россия   бабушка   видео   нападение   пенсионер   
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В Бердске мужчина несколько раз пнул 82-летнюю женщину и повалил её на землю. По версии СМИ он напал на пенсионерку из-за того, что она была слишком медлительна и не смогла быстро отойти в сторону.

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Метки: 360подмосковье   Бердск   Россия   бабушка   видео   нападение   пенсионер   
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36k
Вепс 52 минуты назад
Мразота.
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4k
Барт Симпсон 10 минут назад
никакая америка нас не победит! мы уничтожим себя сами, рано или поздно.
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−10
Е2е4 11 минут назад
Это точно сайт хорошего настроения?Кем надо быть, что бы такое видео настроение поднимало?
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3k
Sam Backet 13 минут назад
сломать ему ноги...
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175
Активная Жизнь 13 минут назад
Мир не без уродов...
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49k
smakido 17 минут назад
Страна должна знать своих героев " в харю"!
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352
Artymon 18 минут назад
Тварь
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1k
мега гон 19 минут назад
берем одного выродка (как на видео), вывозим в тайгу, ломаем обе ноги и уезжаем. проблема решена.
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37k
Сергей 24 минуты назад
Сломать ему обои ноги.
А когда поправится и будет на костылях ходить, пинать ему под сраку всем городом.
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36
arcush 47 минут назад
В росгвардии служит?
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38k
Нанук Паналык arcush 45 минут назад
Может еще и нет,но теперь может идти устраиваться!
Достоин!
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13k
куджо arcush 39 минут назад
Да это сектант Навального, пошёл бить ветеранов. Сисян одобряет.
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26k
Игорь 47 минут назад
Как всегда - если какое помойное видео - то или Mash или 360 лейба на нём. А ещё один тут был такой же помоесборник - База...
Минус ставлю сразу.
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