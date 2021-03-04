Пьяный мужчина дважды пнул бабушку из-за её медлительности

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В Бердске мужчина несколько раз пнул 82-летнюю женщину и повалил её на землю. По версии СМИ он напал на пенсионерку из-за того, что она была слишком медлительна и не смогла быстро отойти в сторону.
Следователи в Новосибирской области проверяют вопиющий случай спонтанного нападения нетрезвого мужчины на 82-х летнюю старушку в Бердске. Пьяница поддал коленом пожилую женщину, гуляющую с палками для скандинавской ходьбы. Затем налетчик схватил старушку за куртку и швырнул на тротуар. Дебошир рухнул вслед за ней, потеряв устойчивость от обилия выпитого.
Полежав несколько секунд на асфальте, хулиган помог бабушке подняться и даже собрал ее спортивные инструменты. Но как только пенсионерка отвернулась к своему обидчику спиной, тот снова ударил ее ногой, прокричав какие-то ругательства.
Полежав несколько секунд на асфальте, хулиган помог бабушке подняться и даже собрал ее спортивные инструменты. Но как только пенсионерка отвернулась к своему обидчику спиной, тот снова ударил ее ногой, прокричав какие-то ругательства.
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А когда поправится и будет на костылях ходить, пинать ему под сраку всем городом.
Достоин!
Минус ставлю сразу.