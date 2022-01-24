Женщина быстро и эффектно потушила свой загоревшийся смартфон

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Во вьетнамском городе Бакнинь заряжавшийся смартфон офисной работницы внезапно задымился и вспыхнул. Впрочем, женщина смогла быстро и эффектно потушить гаджет.
Коня на скаку остановит, горящий смартфон пришибёт.
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