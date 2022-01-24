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Женщина быстро и эффектно потушила свой загоревшийся смартфон

Женщина быстро и эффектно потушила свой загоревшийся смартфон (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 января 2022 11:42
Метки: Вьетнам   азиаты   видео   люди   огонь   смартфон   
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Во вьетнамском городе Бакнинь заряжавшийся смартфон офисной работницы внезапно задымился и вспыхнул. Впрочем, женщина смогла быстро и эффектно потушить гаджет.
Коня на скаку остановит, горящий смартфон пришибёт.

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Метки: Вьетнам   азиаты   видео   люди   огонь   смартфон   
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vasilykopkov 5 минут назад
Видео с запахом.
Горелого яблока...
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Mr.Adamson

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