Мужчина нашел уважительную причину, чтобы поработать из дома

Мужчина проснулся утром и собирался как и всегда отправиться на работу. Однако его ждал неожиданный сюрприз в подъезде.
Непростая задача. Как же ему поступить?
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