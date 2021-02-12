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Мужчина нашел уважительную причину, чтобы поработать из дома

Мужчина нашел уважительную причину, чтобы поработать из дома (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 февраля 2021 09:02
Сообщество : Юмор
Метки: азиаты   видео   китай   люди   работа   ремонт   
2011
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Мужчина проснулся утром и собирался как и всегда отправиться на работу. Однако его ждал неожиданный сюрприз в подъезде.

Источник:

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Метки: азиаты   видео   китай   люди   работа   ремонт   
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10  комментариев
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11k
Evil Час назад
Чего только не сделают, лишь бы не работать... Даже лестницу раз...бенил ночью
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3k
aleksei 15 минут назад
Ну ни фигасе у азиатов приколы
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1k
ALEX 37 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
Йожык 43 минуты назад
Ой, да ладно! Сам разломал лестницу, лишь бы на работу не идти.
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883
Killa 52 минуты назад
Какая работа? Сиди и молись, чтобы перекрытия не рухнули!
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2k
Ilya Volodin Час назад
Это не повод не идти на работу.
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13k
Габит Калыков Час назад
Не то, что на работу, но и в магазин теперь не выйдет. Только пожарные теперь спасут.
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30k
Alex 2 часа назад
У них еще и многоэтажки падают
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1k
Дмитрий 2 часа назад
Фортунило!? Или ночью сам постарался?)))
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40k
Raush 2 часа назад
Я не понял, лестницу "по-тихому" ночью убрали и он не слышал?
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