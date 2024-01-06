Парень решил поджечь предмет интерьера в кафе

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Парень поджёг предмет интерьера в кафе и пожалел об этом. Похоже, что умные мысли часто преследуют героя ролика, но он всегда оказывается на шаг впереди.
За неделю до Нового года, скучающий работник заведения, находящегося предположительно во Вьетнаме, решил поджечь сухое растение в зале.
Любознательный молодой человек поджёг предмет интерьера, а затем попытался потушить его на глазах у коллеги. Вскоре он понял всю безысходность своего положения, потому схватил горящее растение и выбежал с ним прочь.
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