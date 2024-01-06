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Парень решил поджечь предмет интерьера в кафе

Парень решил поджечь предмет интерьера в кафе

Автор:
06 января 2024 11:52
Метки: Видео   Вьетнам   азиаты   в мире   инцидент   кафе   огонь   
1718
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Парень поджёг предмет интерьера в кафе и пожалел об этом. Похоже, что умные мысли часто преследуют героя ролика, но он всегда оказывается на шаг впереди.

За неделю до Нового года, скучающий работник заведения, находящегося предположительно во Вьетнаме, решил поджечь сухое растение в зале.

Любознательный молодой человек поджёг предмет интерьера, а затем попытался потушить его на глазах у коллеги. Вскоре он понял всю безысходность своего положения, потому схватил горящее растение и выбежал с ним прочь.

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Метки: Видео   Вьетнам   азиаты   в мире   инцидент   кафе   огонь   
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6  комментариев
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9k
Zhora Час назад
Этого вьетнамца зовут Йе Бань Ко
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1k
Aleksei 11 минут назад
выдать бы ему блок презервативов..
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9k
alex9845 24 минуты назад
Не понятно как они доживают до такого возраста.Это нарушение всех законов природы.
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391
ruslan d 53 минуты назад
Ну на самом деле, хорошо что так , администрация хоть задумается , чем заведение украшает ... А буратино был тупой ...
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16k
Patmaz 2 часа назад
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