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Обезьяна стащила смартфон и залезла на крышу

Обезьяна стащила смартфон и залезла на крышу (1 фото + 1 видео)

Автор:
19 апреля 2021 11:56
Сообщество : Животные
Метки: видео   индия   кража   люди   обезьяна   смартфон   
224
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В Индии обезьяна украла у мужчины смартфон и залезла на крышу здания. Вернуть гаджет удалось только благодаря пачке печенья, брошенной в сторону животного.

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Метки: видео   индия   кража   люди   обезьяна   смартфон   
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1k
GUSAR 2 часа назад
Мага, верни телефон!
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17k
Ego sum qui sum Час назад
а когда спустилась с крыши у нее в инстаграмме уже было 10 тысяч подписчиков...
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12k
Serg2001 Час назад
Не люблю обезьян.
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55k
Парагвайский шпион 2 часа назад
Мне рассказывали, что в Индии, если обезьяну обидишь, можно вообще в тюрьму попасть.
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61k
Viktor 2 часа назад
От дура - смартфон на печеньку променяла!
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