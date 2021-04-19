Обезьяна стащила смартфон и залезла на крышу

224
1
1
В Индии обезьяна украла у мужчины смартфон и залезла на крышу здания. Вернуть гаджет удалось только благодаря пачке печенья, брошенной в сторону животного.
Поймав печенье, обезьяна выбросила смартфон. Однако не факт, что гаджет пережил падение и владелец сможет вновь им пользоваться.
Источник:
Ссылки по теме:
- Мужчина выручил невнимательную мамашу, забывшую про своего ребенка
- Хитрый пёс украл мороженое, съел его и спрятал улики
- Привет из 90-х: на мужчину совершили покушение на кладбище в Пскове
- Вредителя настигла карма
- Ночная поездка по одному из самых опасных районов в США
24
Понравилось24
Новости партнёров
Загрузка...