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Огненное завершение семейных посиделок

Огненное завершение семейных посиделок (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 сентября 2021 09:15
Метки: видео   люди   неудача   огонь   происшествие   фейл   
384
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Во время семейного ужина одна из женщин решила подлить из бутылки горючую жидкость, чтобы разогреть какое-то блюдо. Камера наблюдения запечатлела, как сомнительная идея обернулась поджогом другого члена семьи.
Ужин получился очень зажигательным. Хочется верить, что девушка сильно не пострадала.

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Метки: видео   люди   неудача   огонь   происшествие   фейл   
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7  комментариев
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7k
КОСТЯН Час назад
Это из той же области, когда некоторые дауны заправляясь на АЗС подсвечивают зажигалкой ... Меня всегда терзал вопрос: ты какого хера хочешь там увидеть???
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27k
Slonyash 3 минуты назад
Блин...
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1k
Дмитрий Богданов Полчаса назад
Легко эта девушка не отделается. Это серьёзный ожег лица, шеи и дыхательных путей. Который надо лечить в больнице. Это очень больно.
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5k
Александр Зотов 47 минут назад
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