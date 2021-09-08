Огненное завершение семейных посиделок

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Во время семейного ужина одна из женщин решила подлить из бутылки горючую жидкость, чтобы разогреть какое-то блюдо. Камера наблюдения запечатлела, как сомнительная идея обернулась поджогом другого члена семьи.
Ужин получился очень зажигательным. Хочется верить, что девушка сильно не пострадала.
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