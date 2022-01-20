Сотрудница службы доставки выполнила необычную просьбу женщины

413
1
1
Женщина с помощью отрывных листов обратилась к сотруднице службы доставки с просьбой поздравить её сына.
От сотрудницы службы доставки требовалось облачиться в костюм Микки Маус
и поздравить сына женщины с днём рождения.
и поздравить сына женщины с днём рождения.
Источник:
Ссылки по теме:
- Эффектный финал семейной тренировки
- Необычный вопрос женщины про кормление белки поставил ведущую в тупик
- В Подмосковье женщине чудом удалось выжить после встречи с самосвалом
- Очень целеустремленная пассажирка метро
- Суровая расправа над тараканом
25
Понравилось25
Новости партнёров