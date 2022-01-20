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Сотрудница службы доставки выполнила необычную просьбу женщины

Сотрудница службы доставки выполнила необычную просьбу женщины (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 января 2022 10:18
Метки: видео   день рождения   женщина   просьба   служба доставки   сын   
413
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Женщина с помощью отрывных листов обратилась к сотруднице службы доставки с просьбой поздравить её сына.
От сотрудницы службы доставки требовалось облачиться в костюм Микки Маус
и поздравить сына женщины с днём рождения.

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Метки: видео   день рождения   женщина   просьба   служба доставки   сын   
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7  комментариев
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3k
DyadyaSasha 2 часа назад
Это очень мило, но не забывайте про $200. На эти деньги можно было нанять нормального аниматора (с костюмом в комплекте). А так был шанс что курьер возьмёт деньги и просто уйдёт, а малой по возвращении из школы найдёт коробку с костюмом любимого Микки. И всему волшебству бы настал конец.
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67
Капитан ФСБ 20 минут назад
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5k
au3 Полчаса назад
Не постанова ли? Ребенок гуляет один (в сша нельзя). У курьера есть время ждать, хотя она как бы на работе. Красиво подготовлены плакаты....
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7k
Игорь 36 минут назад
для тех кто вышел из комы?
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810
SHAGREEN 43 минуты назад
Хорошая попытка, sony, но мой ответ "нет."
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9k
Владимир 2 часа назад
https://old.fishki.net/4055502-podarok-na-deny-rozhdenija.htmlhttps://old.fishki.net/4055502-podarok-na-deny-rozhdenija.html
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