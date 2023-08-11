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В Смоленской области яжемать накинулась с ножом на своего 2-летнего сына из-за того, что он её не послушался

В Смоленской области яжемать накинулась с ножом на своего 2-летнего сына из-за того, что он её не послушался

Автор:
11 августа 2023 16:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Смоленская область   женщина   нож   ребенок   следователи   сын   яжемать   
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Теперь её проверяет следственный комитет.

Вот такое видео появилось в сети - яжемать подходит к 2-летнему ребёнку и угрожает «отрезать ему руки и выкинуть собакам». По её мнению, это такая воспитательная мера.

Ролик опубликовал бывший муж дамы. Он утверждал, что мать на ребёнка кричала, но ему отказывали в возбуждении уголовного дела. Теперь же следователи явно заинтересовались такой необычной «воспитательной беседой» женщины.

Проводится доследственная проверка. В одной из социальных сетей размещена видеозапись, на которой жительница Вязьмы высказывает в адрес малолетнего угрозы применения насилия, демонстрируя при этом нож. В настоящее время продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

А потом примут решение. Чью сторону займут следователи - отца или матери, пока не ясно.

Источник:

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Метки: Видео   Смоленская область   женщина   нож   ребенок   следователи   сын   яжемать   
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7  комментариев
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54k
dima423 2 часа назад
понятие "яжмать" вроде наоборот подразумевает что ребенку все можно и что никто не должен его ругать...
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979
adssaf afasffdsga 12 минут назад
"Накинулась" подразумевает какое-либо физическое воздействие. Здесь же - просто прикрывает недостаток интеллекта какими-то невыразительными взмахами ножа. Возможно, нож даже был взят не специально, а она просто резала что-то. Имхо, следует различать просто тупое быдло, как на видео, и клиентов психиатрии - первые, в целом, беспросветно тупые и злобные, но обычно безвредные, вторые - могут быть не тупыми, но очень импульсивными и опасными.
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1k
Просто прохожий Полчаса назад
Ну лучше бы убила, она бы села, а ветвь с испорченными генами оборвалась. У ребенка через несколько лет будут такие наклонности как у ипа..той мамаши.
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34k
АнтонПолднев 57 минут назад
Зачем заводить ребёнка, если ты его не хочешь.
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2k
Артур Котовой Час назад
Если ребенок тебя не слушается, то ты значит не смог подать/воспитать, или нет? Получается, она себя должна собакам выкинуть. Тупая дырка короче.
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