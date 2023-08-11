В Смоленской области яжемать накинулась с ножом на своего 2-летнего сына из-за того, что он её не послушался

Ролик опубликовал бывший муж дамы. Он утверждал, что мать на ребёнка кричала, но ему отказывали в возбуждении уголовного дела. Теперь же следователи явно заинтересовались такой необычной «воспитательной беседой» женщины.

Проводится доследственная проверка. В одной из социальных сетей размещена видеозапись, на которой жительница Вязьмы высказывает в адрес малолетнего угрозы применения насилия, демонстрируя при этом нож. В настоящее время продолжается проведение проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.

А потом примут решение. Чью сторону займут следователи - отца или матери, пока не ясно.