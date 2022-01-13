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Тараканье государство за кухонным шкафом

Тараканье государство за кухонным шкафом (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 января 2022 10:22
Метки: видео   кухня   стасики   тараканы   ужас   фиксики   
329
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Молодые люди снимали навесной кухонный шкаф в не самой благополучной квартире и наткнулись на небольшое тараканье государство. «Стасики» тут же бросились в рассыпную.
Не самый приятный сюрприз на кухне.

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Метки: видео   кухня   стасики   тараканы   ужас   фиксики   
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6  комментариев
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18k
Serg2001 Час назад
Доводилось и мне побывать в такой вот "квартирке Джо". Зашел сдуру на кухню, сел на стул, жду, когда друг с хозяевами вопрос решит. И тут обстановка вокруг начинает оживать. Сначала на голову с потолка что-то упало. Оказалось здоровенный тараканище. Потом вижу пакеты с хлебом на столе почему-то колышатся. Пригляделся к пятну на стенке (где-то метр на полтора) а оно все шевелится, потому что это не пятно, а сплошняком колония тараканов. Кошка прибежала пожрать. Привычно отогнала лапой тараканов от миски, под ними молоко оказалось. Вобщем я натурально убежал на улицу и еще пару дней находился под гнетущим впечатлением от увиденного. Да и сейчас, когда вспоминаю, не могу понять как так можно жить.
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51k
stabskapitan 15 минут назад
Кто, когда последний раз видел живого таракана? Мне уже лет 20-ть не встречались.
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1k
Anton Chigurh 59 минут назад
пипец... мерзкая картина
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8k
КОСТЯН Час назад
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42k
dima423 2 часа назад
кошмар...вот как люди так живут? это же не люди уже.. даже свиньями их назвать будет комплиментом...
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