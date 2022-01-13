Тараканье государство за кухонным шкафом

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Молодые люди снимали навесной кухонный шкаф в не самой благополучной квартире и наткнулись на небольшое тараканье государство. «Стасики» тут же бросились в рассыпную.
Не самый приятный сюрприз на кухне.
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