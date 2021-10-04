Кухонный работник эффектно отбился от грабителя

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Работающий на кухне небольшого заведения мужчина занимался своими делами, когда в помещение ворвался грабитель. Злоумышленник направил на него пистолет и стал требовать деньги и другие ценности. Работник кухни не расстерялся и, выждав момент, дал грабителю мощный отпор.
Преступник решил ограбить работника кухни и вскоре пожалел об этом. Этот вечер он будет вспоминать еще очень долго.
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