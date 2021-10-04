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Кухонный работник эффектно отбился от грабителя

Кухонный работник эффектно отбился от грабителя (1 фото + 1 видео)

Автор:
04 октября 2021 09:22
Сообщество : Криминал
Метки: видео   грабитель   кухня   неудача   ограбление   повезло   фейл   
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Работающий на кухне небольшого заведения мужчина занимался своими делами, когда в помещение ворвался грабитель. Злоумышленник направил на него пистолет и стал требовать деньги и другие ценности. Работник кухни не расстерялся и, выждав момент, дал грабителю мощный отпор.
Преступник решил ограбить работника кухни и вскоре пожалел об этом. Этот вечер он будет вспоминать еще очень долго.

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Метки: видео   грабитель   кухня   неудача   ограбление   повезло   фейл   
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15  комментариев
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28k
Игорь Час назад
Чета я не понял, чем это он его так в начале звезданул - не свежим багетом?!
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2k
Sergius SPb Минуту назад
Совсем еб.лись у них грабители,они бы еще в парную ограблять прибегали.
Откуда у повара на работе деньги? В карманах фартука носит?
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3k
Виктор 13 минут назад
А вот твоя панама )
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800
Руслан 23 минуты назад
Знатно огрёб грабитель. Жаль не завалили наглухо.
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1k
DVPET 40 минут назад
За пистолет зря хвататься начал. Надо было его отпинывать и дальше своим демократизатором работать, хорошо же себя показал
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8k
Павел 42 минуты назад
Я растроен. Почему ни кто не вспомнил про казанок с подливкой? Ну могли же? Для экшена.
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17k
Dr.CrAzY 42 минуты назад
это ещё кто от кого отбился?..
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2k
Frank Borman 43 минуты назад
Прихватизация пошла не по плану. Прихватизатору не повезло - у жертвы оказалась воля к сопротивлению.
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8k
Ном-Номыч Час назад
Да это еще и муляж
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28k
Антон Час назад
Да, видел это видео на прошлой неделе. Мало того, что отобрал пушку - ещё и убить хотел, но не получилось.
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