Семейное счастье: неудачная попытка родителей распаковать подарок дочери

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Родители решили запечатлеть распаковку новой детской кухни дочери. Однако реакция юной хозяюшки на подарок ушла на второй план, когда мама и папа попытались открыть коробку.
"Лучше надо папу просить открывать, да?"
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Вроде простая фигня приключилась, но смешно аж слёзы текут)) злой я, да?
Было много подарков и родственников.