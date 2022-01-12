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Семейное счастье: неудачная попытка родителей распаковать подарок дочери

Семейное счастье: неудачная попытка родителей распаковать подарок дочери (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 января 2022 11:36
Сообщество : Юмор
Метки: Юмор   видео   девочка   кухня   неудача   подарок   прикол   родители   фейл   
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Родители решили запечатлеть распаковку новой детской кухни дочери. Однако реакция юной хозяюшки на подарок ушла на второй план, когда мама и папа попытались открыть коробку.
"Лучше надо папу просить открывать, да?"

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Метки: Юмор   видео   девочка   кухня   неудача   подарок   прикол   родители   фейл   
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12  комментариев
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Nyash Час назад
ахренеть как интересно
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Valiko 20 минут назад
Не стой под папиной стрелой!

Вроде простая фигня приключилась, но смешно аж слёзы текут)) злой я, да?
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Dmitry Obuhov Полчаса назад
как прошел мой день рождения!
Было много подарков и родственников.
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7k
Sterling Malory Archer Полчаса назад
С ноги надо было
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