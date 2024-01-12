Как выглядит кухня, которую не убирали несколько лет

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Женщина делает бесплатные уборки квартир в США. Недавно к ней обратилась 13-летняя девочка, которая живёт с мамой. Помещение, которое предстояло привести в порядок, не убирали несколько лет.
У мамы девочки, по всей видимости, было какое-то психическое заболевание.
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Но судя по посуде- ну явно не пол года а гораздо меньше.
Мусор может быть конечно, но посуды использованной явно мало.
Или в этой квартире просто ни кто не жил предварительно засрав ее.
И странно что холодильник выключен, но при этом заполнен едой.