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Как выглядит кухня, которую не убирали несколько лет

Как выглядит кухня, которую не убирали несколько лет

Автор:
12 января 2024 09:45
Метки: Видео   грязь   кухня   мусор   тараканы   уборка   
1333
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1

Женщина делает бесплатные уборки квартир в США. Недавно к ней обратилась 13-летняя девочка, которая живёт с мамой. Помещение, которое предстояло привести в порядок, не убирали несколько лет.

У мамы девочки, по всей видимости, было какое-то психическое заболевание.

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Метки: Видео   грязь   кухня   мусор   тараканы   уборка   
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11  комментариев
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62k
pynh 2 часа назад
И заболевание излечилось? Или через месяц снова придет бесплатно убираться?
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2k
Dusser 19 минут назад
Уборщица в тапочках, маечке. Я бы туда без химзащиты не сунулся.
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10k
Trenzel2003 Полчаса назад
Америка. Это у них норма.
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6k
Евгений Д Полчаса назад
Ну срачь конечно хороший.
Но судя по посуде- ну явно не пол года а гораздо меньше.
Мусор может быть конечно, но посуды использованной явно мало.
Или в этой квартире просто ни кто не жил предварительно засрав ее.
И странно что холодильник выключен, но при этом заполнен едой.
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9k
Zhora Полчаса назад
Ну если даже у мамы якобы какое-то психическое заболевание, что, девочка 13-ти лет не может заняться уборкой? Или нравится в свинарнике жить?
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5k
Йож 47 минут назад
Святаааая корова..
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4k
Pill Час назад
Я не понимаю, как можно до такого состояния довести.
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78k
Viktor 2 часа назад
Тьфу бля, даже не досмотрел - блевать потянуло!
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