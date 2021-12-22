Воровка попыталась украсть поддельную посылку

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Воровство посылок в США уже давно стало настоящим бедствием. Довольно часто один из злоумышленников сидит за рулем машины, а его подельник охотится за посылками, оставленными курьерами на крыльце. Преступники из данного видео действовали как раз по этой схеме.
Автор видео запечатлел женщину, пытавшуюся украсть поддельную посылку с крыльца его дома. Наглая воровка без лишних стеснений подошла к крыльцу и взяла поддельную посылку с кирпичами.
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