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Воровка попыталась украсть поддельную посылку

Воровка попыталась украсть поддельную посылку (1 фото + 1 видео)

Автор:
22 декабря 2021 08:39
Сообщество : Криминал
Метки: Посылка   видео   воровка   воровство   кража   крыльцо   люди   
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Воровство посылок в США уже давно стало настоящим бедствием. Довольно часто один из злоумышленников сидит за рулем машины, а его подельник охотится за посылками, оставленными курьерами на крыльце. Преступники из данного видео действовали как раз по этой схеме.
Автор видео запечатлел женщину, пытавшуюся украсть поддельную посылку с крыльца его дома. Наглая воровка без лишних стеснений подошла к крыльцу и взяла поддельную посылку с кирпичами.

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Метки: Посылка   видео   воровка   воровство   кража   крыльцо   люди   
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Макс73 53 минуты назад
Нигга как всегда
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Лимур мур мур Минуту назад
И как всегда это черножопый человек.
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42k
Крайт 18 минут назад
Уж ожидал я что когда мужик назад шёл, то заснял бы что в брошенной посылке уже другой нигга копошится или улепётывает с ней.
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3k
Иван 20 минут назад
Не воровка, а афроамериканка.
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1k
Victor 48 минут назад
надо было петарду заложить, чтоб своих кирпичей отложила :)
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