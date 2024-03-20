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В Волгограде дети и взрослые постоянно воруют стаканчики и сахар из кофейного аппарата

В Волгограде дети и взрослые постоянно воруют стаканчики и сахар из кофейного аппарата

Автор:
20 марта 2024 15:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Волгоград   воровство   кофейный аппарат   кража   люди   
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В Волгограде мужчина пожаловался на людей, которые останавливают работу его кофейного аппарата. Любители чужого добра уносят стаканчики, трубочки и сахар. Камеры наблюдения их не останавливают.

Мужчина рассказал изданию "Блокнот Волгоград" подробности:

"Воришки сильно по бюджету бьют. Они когда уносят все стаканы, то продажи останавливаются. Первый месяц, два было хорошо. Были только покупатели. Были бесплатные шоколадки маленькие для клиентов. Потом о точке узнали воришки и понеслось. Из детей преимущественно воруют мальчишки, но и девочки бывают. Они все верят в безнаказанность, что за это ничего им не будет. А вот когда постарше, то воруют уже женщины. Из-за таких воришек, видимо придется поднимать цену, но этого не хочется. Полная заправка 50-70 стаканов. Они за раз уносят все. И кофейня весь день в простое...

Некоторые заходят целенаправленно, чтобы украсть. Берут и уходят. Ещё немного и записи на всех понесу, кого в ПДН, кто постарше — в ОП".

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Метки: Видео   Волгоград   воровство   кофейный аппарат   кража   люди   
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dima423 44 минуты назад
гребаная гопота... из за таких чмырдяев никогда в стране не будет нормально
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Fidel
  • Дата регистрации: 24.03.2015
  • 3597 постов (3552 в горячем)

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