В Волгограде дети и взрослые постоянно воруют стаканчики и сахар из кофейного аппарата

В Волгограде мужчина пожаловался на людей, которые останавливают работу его кофейного аппарата. Любители чужого добра уносят стаканчики, трубочки и сахар. Камеры наблюдения их не останавливают.
Мужчина рассказал изданию "Блокнот Волгоград" подробности:
"Воришки сильно по бюджету бьют. Они когда уносят все стаканы, то продажи останавливаются. Первый месяц, два было хорошо. Были только покупатели. Были бесплатные шоколадки маленькие для клиентов. Потом о точке узнали воришки и понеслось. Из детей преимущественно воруют мальчишки, но и девочки бывают. Они все верят в безнаказанность, что за это ничего им не будет. А вот когда постарше, то воруют уже женщины. Из-за таких воришек, видимо придется поднимать цену, но этого не хочется. Полная заправка 50-70 стаканов. Они за раз уносят все. И кофейня весь день в простое...
Некоторые заходят целенаправленно, чтобы украсть. Берут и уходят. Ещё немного и записи на всех понесу, кого в ПДН, кто постарше — в ОП".
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