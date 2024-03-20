В Волгограде дети и взрослые постоянно воруют стаканчики и сахар из кофейного аппарата

Мужчина рассказал изданию "Блокнот Волгоград" подробности:

"Воришки сильно по бюджету бьют. Они когда уносят все стаканы, то продажи останавливаются. Первый месяц, два было хорошо. Были только покупатели. Были бесплатные шоколадки маленькие для клиентов. Потом о точке узнали воришки и понеслось. Из детей преимущественно воруют мальчишки, но и девочки бывают. Они все верят в безнаказанность, что за это ничего им не будет. А вот когда постарше, то воруют уже женщины. Из-за таких воришек, видимо придется поднимать цену, но этого не хочется. Полная заправка 50-70 стаканов. Они за раз уносят все. И кофейня весь день в простое...

Некоторые заходят целенаправленно, чтобы украсть. Берут и уходят. Ещё немного и записи на всех понесу, кого в ПДН, кто постарше — в ОП".