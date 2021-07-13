Наглая и жадная воровка

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Работник магазина снял на видео жадную воровку. Женщина с ребенком на руках пыталась вынести с территории торговой точки аккумуляторы.
«Слабый пол», — говорили они... Сразу бы автомобиль себе в карман положила, чего мелочиться.
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Два автомобильных аккумулятора и ребёнок на руках, а она даже не напряглась! Её срочно нужно на стройки или лесоповал отправлять. Такая будет по пять норм в день делать!
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