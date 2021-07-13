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Наглая и жадная воровка

Наглая и жадная воровка (1 фото + 1 видео)

Автор:
13 июля 2021 09:57
Метки: аккумулятор   видео   воровка   воровство   кража   магазин   
1301
1
1
Работник магазина снял на видео жадную воровку. Женщина с ребенком на руках пыталась вынести с территории торговой точки аккумуляторы.

Источник:

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Метки: аккумулятор   видео   воровка   воровство   кража   магазин   
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11k
ss 2 часа назад
Нихера себе!!!

Два автомобильных аккумулятора и ребёнок на руках, а она даже не напряглась! Её срочно нужно на стройки или лесоповал отправлять. Такая будет по пять норм в день делать!
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747
Злодей 48 минут назад
почему наглая и жадная. По моему просто воровка.
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1k
Hallo FreeSpace 52 минуты назад
Капец , они же тяжеленные
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90
TORNADO MARKETING Час назад
получается, она и для Камаза могла бы сп.и.здить аккумулятор))))
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9k
lon Час назад
Хренасе !!!!! Вот это силища !!! Бодибилдерша, блин ))))
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7k
Позитив Час назад
крепкая тётка
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767
Оксид Бетона 2 часа назад
Вот похер что, лишь бы спиз.дить!
https://pbs.twimg.com/media/D6y8YOVXsAYMHwC.jpg:largehttps://pbs.twimg.com/media/D6y8YOVXsAYMHwC.jpg:large
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3k
ТАНЬКА - ПРИЗРАК ХРЕНОДЕЛА ))) 2 часа назад
данунах!
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3k
дед Сергей 2 часа назад
Я думал она сейчас батарейки достанет ...........
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32k
Опаньки 2 часа назад
офигеть два аккумулятора в трусы затолкала
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28k
ACU900 2 часа назад
Еще можно было понять если бы украла что нибудь из еды, мол денег нет, а кормить ребенка надо, и нужда заставила пойти на крайние меры. Но вот автомобильный аккумулятор ?!. Хотя это еще не рекорд, вот пару лет назад было видео, как одна дамочка телевизор между ног пронести пыталась...
Ссылка youtu.be
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37k
dima423 2 часа назад
не лучше ли воровать что то поменьше но подороже? она бы еще стеклоомыватель своровала канистр 5
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