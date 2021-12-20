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Водитель фургона от души "отшлёпал" десяток легковушек в Люберцах

Водитель фургона от души "отшлёпал" десяток легковушек в Люберцах (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 декабря 2021 22:08
Сообщество : Жить в России
Метки: автомобили   люберцы   отшлёпал машины   проишествие   странный водитель   фургон   
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Странный мужчина медленно проехался по двору, распахнув заднюю створку. Открываясь и закрываясь, она каждый раз била по новой машине.
Водителю процесс показался успокаивающим, потому что делал он это с кайфом, не спеша и основательно. Более того, когда он увидел, что доехал до тупика, он развернулся и поехал обратно!
Жильцов дома разбудил грохот и шум сигнализации. Несколько владельцев пострадавших автомобилей попытались остановить фургон, но водитель наехал на них и поехал дальше.
Никто не пострадал - кроме машин и нервов очевидцев и владельцев машин. Снимающий на видео очевидец в таком шоке от происходящего, что не смог сдержаться и оскорбления посыпались в сторону неадекватного водилы.
Что двигало странным водителем, до сих пор непонятно. Что, по-вашему,  это было?

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Метки: автомобили   люберцы   отшлёпал машины   проишествие   странный водитель   фургон   
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2k
uncommon 48 минут назад
*бать он истеричка! А если бы там его стояла? он бы наверно визжал как *ука.... ну снимаешь - снимаешь, ну материшься - матерись, но к чему такой бабий фальцет?
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758
banzai Полчаса назад
Видос нужно давать без звука...! И так всё понятно. А , вот ,оператор подбешивает
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4k
Сергей Борисов Полчаса назад
Рафик не виноват ???
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277
Сигизмунд Лазаревич Полчаса назад
Ну холодно на улице, что теперь по любому пустяку выходить из кабины и двери закрывать?
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3k
RomaXz 45 минут назад
Так это он дверцу хотел закрыть. Она ударится, отскочит и закроется сама. Как в фильмах
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556
ЛикБез  Час назад
"Подойди сюда!"
А сам быстро за шторку спрятался...
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867
Старичок 2 часа назад
оператор мудак, вместо того, чтобы снимать гибдд надо было вызвать.
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132
Трям Старичок Час назад
Это ты мудак. С ментами не общался походу. Без таких видосов они и в .хуй не дуют что-либо делать. А свидетелей там и так полно. Русским по-белому написано - он разбудил полдома.
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501
bobobo 2 часа назад
Вроде бы обратно двери были закрыты. Илм я ошибаюсь?
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