Водитель фургона от души "отшлёпал" десяток легковушек в Люберцах

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Странный мужчина медленно проехался по двору, распахнув заднюю створку. Открываясь и закрываясь, она каждый раз била по новой машине.
Водителю процесс показался успокаивающим, потому что делал он это с кайфом, не спеша и основательно. Более того, когда он увидел, что доехал до тупика, он развернулся и поехал обратно!
Жильцов дома разбудил грохот и шум сигнализации. Несколько владельцев пострадавших автомобилей попытались остановить фургон, но водитель наехал на них и поехал дальше.
Никто не пострадал - кроме машин и нервов очевидцев и владельцев машин. Снимающий на видео очевидец в таком шоке от происходящего, что не смог сдержаться и оскорбления посыпались в сторону неадекватного водилы.
Жильцов дома разбудил грохот и шум сигнализации. Несколько владельцев пострадавших автомобилей попытались остановить фургон, но водитель наехал на них и поехал дальше.
Никто не пострадал - кроме машин и нервов очевидцев и владельцев машин. Снимающий на видео очевидец в таком шоке от происходящего, что не смог сдержаться и оскорбления посыпались в сторону неадекватного водилы.
Что двигало странным водителем, до сих пор непонятно. Что, по-вашему, это было?
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