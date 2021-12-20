Водитель фургона от души "отшлёпал" десяток легковушек в Люберцах

Водителю процесс показался успокаивающим, потому что делал он это с кайфом, не спеша и основательно. Более того, когда он увидел, что доехал до тупика, он развернулся и поехал обратно!

Жильцов дома разбудил грохот и шум сигнализации. Несколько владельцев пострадавших автомобилей попытались остановить фургон, но водитель наехал на них и поехал дальше.

Никто не пострадал - кроме машин и нервов очевидцев и владельцев машин. Снимающий на видео очевидец в таком шоке от происходящего, что не смог сдержаться и оскорбления посыпались в сторону неадекватного водилы.