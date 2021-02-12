Школьник бросил петарду в канализационный люк и отправил свою подругу в полет

Епифанцев заступился за бывшую жену и избил ее подругу в баре Петербурга (5 фото)

Школьник чуть не погиб от брошенной в люк петарды

Свадьба в Китае превратилась в зону боевых действий

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В Китае школьник бросил петарду в люк и взлетел