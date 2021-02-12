Школьник бросил петарду в канализационный люк и отправил свою подругу в полет

Известные своей особой любовью к петардам китайские школьники продолжают испытывать нервы родителей и случайных прохожих на прочность. Юная героиня данного видео не успела отбежать от канализационного люка, в который была брошена петарда и отправилась в полет.
Девочка отделалась испугом и ссадинами. Хочется верить, что это происшествие станет ей уроком и запомнится на всю жизнь.
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Селитра, карбид, заброшенные стройки и прочие интересные штуки - неотъемлемый атрибут детства нынешних борцов за безопасные качели на детской площадке))