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Школьник бросил петарду в канализационный люк и отправил свою подругу в полет

Школьник бросил петарду в канализационный люк и отправил свою подругу в полет (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 февраля 2021 10:42
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: видео   канализационный люк   канализация   китай   петарда   проишествие   
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Известные своей особой любовью к петардам китайские школьники продолжают испытывать нервы родителей и случайных прохожих на прочность. Юная героиня данного видео не успела отбежать от канализационного люка, в который была брошена петарда и отправилась в полет.

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Метки: видео   канализационный люк   канализация   китай   петарда   проишествие   
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17  комментариев
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40k
Raush 2 часа назад
Да какая это петарда? Это уже граната!
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15k
Dr.CrAzY Raush 2 часа назад
это метан в канализации...
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334
tuka 17 минут назад
Ролик доказывает, что у китайских детей еще есть нормальное детство!
Селитра, карбид, заброшенные стройки и прочие интересные штуки - неотъемлемый атрибут детства нынешних борцов за безопасные качели на детской площадке))
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5k
Игорь Михайлов Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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6k
Валѣнтиныч Игорь Михайлов 15 минут назад
Какая насыщенная жизнь ! Умеют пранкеры развлекаться !
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9k
Алексей 36 минут назад
Опять петарда,опять каналюга ,блять и опять Китай)))))
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21k
Inter 43 минуты назад
метан, сцуко, он такой
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13k
Габит Калыков 55 минут назад
Нихрена себе! Подлетела на пару метров и на спину упала. И только ссадины?! Не верится.
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23k
Sergey Час назад
Тренировочный запуск в космос китайского космонавта.
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483k
Alexey Berestenko Час назад
- Я не опоздал?

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36k
Вепс Час назад
Национальная китайская забава у детей и подростков.
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18k
Аня 2 часа назад
Мда, для девочек на копчик так приземляться самое то. Дай бог не аукнется при родах потом.
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2k
Battlecat Аня 46 минут назад
Да там больше лопатки...копчик уже после удара спиной. Но мало точно не было..
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14k
Kvadro 2 часа назад
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5k
ДеониS 2 часа назад
Можно не сомневаться, что запомнит надолго
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