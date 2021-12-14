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"Здесь же дети ходят": выгул пумы напугал жителей Москвы

"Здесь же дети ходят": выгул пумы напугал жителей Москвы (1 фото + 1 видео)

Автор:
14 декабря 2021 22:04
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   выгул пумы   домашняя пума   прогулка с пумой   пума   хищник   
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Пума очень красивое и грациозное создание, однако не у всех хватает смелости восхититься этим хищником, встретив её на городских улицах.
Жителей и гостей столицы испугала пума, которую компания молодых людей вела на поводке в ЖК "Саларьево Парк". На видео животное упрямится и не хочет идти, а возмущённые очевидцы ругают владельцев ручного хищника.
"Здесь же дети ходят" - кричат разгневанные соседи. Их страхи можно понять, ведь хищникам не место в городских квартирах, где любая стрессовая ситуация может спровоцировать трагедию.
Как раз по этой причине Минприроды разрабатывает законопроект, который запретит заводить диких животных в частных домах и квартирах. На сегодняшний день действующий закон регулирует только их содержание в цирках, зоопарках и других специальных учреждениях, но нет пункта, который бы запрещал селить в квартире хищника. С принятием закона соседям любителей хищников будет гораздо безопаснее и комфортнее. 
А как вы считаете, хищникам место в городских квартирах или это уже перебор?

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Метки: Москва   выгул пумы   домашняя пума   прогулка с пумой   пума   хищник   
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847
Alex Час назад
а собаки детям уже не угроза ?
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1k
флоМастер 37 секунд назад
Мейкуна достаточно и жрет как пухляшь и защитить может... Кстати статья в прошлом году была на фишках, как Мейкун воров разодрал в загородном доме....
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290
Кондратий Собакин 44 минуты назад
А я бы завел себе рысь как сторожа и охранника. Но только если в деревенском доме, да чтобы и деревня эта была бы где-то на отшибе.
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29k
a.fey 48 минут назад
Ссылка youtu.be
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1k
Autumn2015 Час назад
Распальцованным московским "илитами" видимо пример семьи Берберовых неизвестен. А напрасно, дикому животному не место в городской среде.
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22k
Russo Turisto Час назад
Держали же нормально мишек, зачем пуму-то держать? Опасно! Вот написано...
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2k
fraxinus 2 часа назад
Не надо обижать кошек!
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3k
Alexbux1 2 часа назад
Это не Месси часом из Пензы в столицу перебрался?
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119
Рамзанкады Ров 2 часа назад
Только полоумный ЭГОИСТ будет держать в квартире ДИКОЕ животное, которое вообще НЕ создано для жизни в квартире. Это не только опасная и безрассудная идея, это ещё и издевательство по отношению к самому зверю. Любители экзотики хреновы...
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119
Рамзанкады Ров Autumn2015 58 минут назад
Вы вдумайтесь в "логику" спорящих: я написал о том, что неприемлемо держать в квартире ДИКИХ животных, поскольку это, очевидно, опасно и жестоко по отношению к самим животным в первую очередь, а в ответ получил комментарий про собак без намордников.
Видимо, думают, что я типа такой против пум в квартирах, но при этом фанат собак без намордников
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119
Рамзанкады Ров VOX 58 минут назад
Обоснуй, мартышка.
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149
Васяти Shep 55 минут назад
А какие дикие животные сейчас успешно содержатся в городских квартирах? Можете поведать?
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149
Васяти Jānis Bērziņš 42 минуты назад
Ой, вы щас какой пост комментируете? Вы конкретно ЭТОТ пост читали? Он именно о диких животных, а НЕ о собаках. Маленько разные темы. Автор поста спрашивал, допустимо ли держать дома диких хищников или нет, а не о том, что делать с собаками без поводков и намордников. Вам эту тему обсуждать не интересно? Нет? Неинтересно? Пожалуй... В таком случае оставьте право другим высказать своё мнение!
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809
Hallo FreeSpace 3 часа назад
нафиг их дома держать ...
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3k
Mowgley 3 часа назад
Вот в самом деле, зачем пума в квартире?
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