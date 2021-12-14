"Здесь же дети ходят": выгул пумы напугал жителей Москвы

Как раз по этой причине Минприроды разрабатывает законопроект, который запретит заводить диких животных в частных домах и квартирах. На сегодняшний день действующий закон регулирует только их содержание в цирках, зоопарках и других специальных учреждениях, но нет пункта, который бы запрещал селить в квартире хищника. С принятием закона соседям любителей хищников будет гораздо безопаснее и комфортнее.