"Здесь же дети ходят": выгул пумы напугал жителей Москвы

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Пума очень красивое и грациозное создание, однако не у всех хватает смелости восхититься этим хищником, встретив её на городских улицах.
Жителей и гостей столицы испугала пума, которую компания молодых людей вела на поводке в ЖК "Саларьево Парк". На видео животное упрямится и не хочет идти, а возмущённые очевидцы ругают владельцев ручного хищника.
"Здесь же дети ходят" - кричат разгневанные соседи. Их страхи можно понять, ведь хищникам не место в городских квартирах, где любая стрессовая ситуация может спровоцировать трагедию.
"Здесь же дети ходят" - кричат разгневанные соседи. Их страхи можно понять, ведь хищникам не место в городских квартирах, где любая стрессовая ситуация может спровоцировать трагедию.
Как раз по этой причине Минприроды разрабатывает законопроект, который запретит заводить диких животных в частных домах и квартирах. На сегодняшний день действующий закон регулирует только их содержание в цирках, зоопарках и других специальных учреждениях, но нет пункта, который бы запрещал селить в квартире хищника. С принятием закона соседям любителей хищников будет гораздо безопаснее и комфортнее.
А как вы считаете, хищникам место в городских квартирах или это уже перебор?
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Видимо, думают, что я типа такой против пум в квартирах, но при этом фанат собак без намордников