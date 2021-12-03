FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 5213 постов • 808 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Жить в России 
В Москве строители спасли своего коллегу, повисшего на высоте седьмого этажа

В Москве строители спасли своего коллегу, повисшего на высоте седьмого этажа (1 фото + 1 видео)

Автор:
03 декабря 2021 08:25
Сообщество : Жить в России
Метки: Москва   Россия   видео   люди   рабочие   спасение   строители   
108
1
1
На одной из строительных площадок в Москве строитель сорвался, запутался в страховке и повис на уровне седьмого этажа. Коллеги быстро спохватились и вытащили мужчину.
Спасательная операция прошла успешно. Строители подставили доску в качестве опоры и помогли мужчине.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Москва   Россия   видео   люди   рабочие   спасение   строители   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
0
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
Показать ещё
Любой каприз за ваши деньги: Киркоров и его подарки (4 фото) Любой каприз за ваши деньги: Киркоров и его подарки (4 фото) В московском метро женщина украла смартфон у умирающего мужчины В московском метро женщина украла смартфон у умирающего мужчины Мужчина спас жизнь подавившегося бутербродом парня Мужчина спас жизнь подавившегося бутербродом парня Интересный факт о голосах дикторов московского метро Интересный факт о голосах дикторов московского метро Борись всегда и до конца: спасатели вырвали ребенка из лап смерти Борись всегда и до конца: спасатели вырвали ребенка из лап смерти В Шереметьево пьяный мужчина напал на охранника с «розочкой» из бутылки В Шереметьево пьяный мужчина напал на охранника с «розочкой» из бутылки
Mr.Adamson

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

1023680



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
18 фотографий, доказывающих, что месть может быть разной
0
46
18 фотографий, доказывающих, что месть может быть разной
Почему на нашем телевидении разрешено рекламировать кредиты в 5,9% годовых, которые являются откровенным враньем?
4
379
Почему на нашем телевидении разрешено рекламировать кредиты в 5,9% годовых, которые...
Набирающие популярность в сообществах
Американский синдром стабильности
0
22
Американский синдром стабильности
Посмотрите на Project Maybach — внедорожное электрическое купе с топором и кенгурятниками
0
13
Посмотрите на Project Maybach — внедорожное электрическое купе с топором и кенгурятниками
Мы им проблему, они нам решение
Мы им проблему, они нам решение
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Особенный день!
0
1

Лучшие демотиваторы
Завтрак на орбите
3
10

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#животные#Россия#дтп#автомобили#автомир#еда#коронавирус#приколы
#Юмор#прикол#ватермарк#интересное#подборка#кино#Разное#путешествия#новости#как приготовить
#интересно#факты#люди#картинки#в мире#СССР#Ynews#фотографии#позитив#познавательно

На что жалуетесь?

Вернуться