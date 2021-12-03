В Москве строители спасли своего коллегу, повисшего на высоте седьмого этажа

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На одной из строительных площадок в Москве строитель сорвался, запутался в страховке и повис на уровне седьмого этажа. Коллеги быстро спохватились и вытащили мужчину.
Спасательная операция прошла успешно. Строители подставили доску в качестве опоры и помогли мужчине.
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