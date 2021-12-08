Мужчины спасли невнимательного щенка

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В Ульяновске неравнодушные мужчины спасли попавшего в беду щенка. Любопытный малыш был невнимателен во время своей прогулки и упал в отверстие в земле.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
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