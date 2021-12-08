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Мужчины спасли невнимательного щенка

Мужчины спасли невнимательного щенка (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2021 10:21
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   собака   спасение   ульяновск   щенок   
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В Ульяновске неравнодушные мужчины спасли попавшего в беду щенка. Любопытный малыш был невнимателен во время своей прогулки и упал в отверстие в земле.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.

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Метки: видео   животные   собака   спасение   ульяновск   щенок   
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5  комментариев
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1k
Fiverknot 2 часа назад
Чудесная пёська)
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7k
Позитив Полчаса назад
ууууу ну главное всё хорошо с дурашкой
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1k
Yus 2 часа назад
Хорошо, что еще остались люди. Мужики молодцы.
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37k
Лесли 🥰 2 часа назад
Такая милая малышка
скок, скок радостная
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9k
Alexander 2 часа назад
Отверстие в земле называется -яма!!! ...
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