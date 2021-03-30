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Верная собака остановила движение, чтобы спасти жизнь своей хозяйке

Верная собака остановила движение, чтобы спасти жизнь своей хозяйке (1 фото + 1 видео)

Автор:
30 марта 2021 09:30
Сообщество : Животные
Метки: видео   домашние животные   животные   обморок   овчарка   собака   спасение   
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Сообразительной собаке удалось остановить движение и помочь хозяйке, когда у нее начался припадок. Хейли Мур и ее овчарка маремма по кличке Кловер гуляли по окрестностям Оттавы, Канада, когда у женщины начался припадок, и она упала на землю.

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Метки: видео   домашние животные   животные   обморок   овчарка   собака   спасение   
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1  комментарий
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Vitamin Час назад
Респект Собакевичу однозначный!!!
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