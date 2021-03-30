Верная собака остановила движение, чтобы спасти жизнь своей хозяйке

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Сообразительной собаке удалось остановить движение и помочь хозяйке, когда у нее начался припадок. Хейли Мур и ее овчарка маремма по кличке Кловер гуляли по окрестностям Оттавы, Канада, когда у женщины начался припадок, и она упала на землю.
На кадрах с камеры видеонаблюдения, сделанных поблизости, видно, как полуторагодовалая собака сначала проверяет, в каком состоянии ее владелица, а затем пытается привлечь внимание того, кто может помочь.
В конце концов, Кловер освобождается от поводка и останавливает грузовик. Автомобилист смог оказать Мур помощь, в которой она нуждалась.
В конце концов, Кловер освобождается от поводка и останавливает грузовик. Автомобилист смог оказать Мур помощь, в которой она нуждалась.
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