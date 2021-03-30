Верная собака остановила движение, чтобы спасти жизнь своей хозяйке

На кадрах с камеры видеонаблюдения, сделанных поблизости, видно, как полуторагодовалая собака сначала проверяет, в каком состоянии ее владелица, а затем пытается привлечь внимание того, кто может помочь.



В конце концов, Кловер освобождается от поводка и останавливает грузовик. Автомобилист смог оказать Мур помощь, в которой она нуждалась.