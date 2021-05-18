Рыбаки спасли собаку, оставленную кем-то в мешке с камнями на свалке

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На свалке возле поселка Светлый Путь Темрюкского района Краснодарского края рыбаки обнаружили в мусоре мокрую собаку в мешке с камнями. Мужчины предположили, что животное пытались утопить.
Собака попыталась убежать, но через несколько метров, обессилев, упала
«Сегодня на рыбалке отец с другом спасли собаку, кто-то пытался ее утопить, они нашли ее в мешке с камнями в горе мусора», - написал сын одного из рыбаков.
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