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Рыбаки спасли собаку, оставленную кем-то в мешке с камнями на свалке

Рыбаки спасли собаку, оставленную кем-то в мешке с камнями на свалке (1 фото + 1 видео)

Автор:
18 мая 2021 10:35
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   краснодар   люди   рыбак   собака   спасение   
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На свалке возле поселка Светлый Путь Темрюкского района Краснодарского края рыбаки обнаружили в мусоре мокрую собаку в мешке с камнями. Мужчины предположили, что животное пытались утопить.

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Метки: видео   животные   краснодар   люди   рыбак   собака   спасение   
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2  комментария
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32k
Alex 2 часа назад
Какой же мразью надо быть, что бы такой сделать с собакой.
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8k
Юлия 56 минут назад
Светлый путь, мать вашу.
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