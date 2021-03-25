Милая и беззаботная игра щенка с бабочкой

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В сети появилось забавное видео со щенком, играющим с бабочкой. Песик лежал возле дома, когда к нему подлетела крупная бабочка и села на нос. Хвостатый не стал терпеть такой наглости и попытался поймать насекомое.
Щенок начал перекатываться с одного бока на другой, пытаясь поймать бабочку, однако ей каждый раз удавалось ловко уворачиваться от лап.
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