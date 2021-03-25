FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Животные 9944 поста • 1216 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные 
Милая и беззаботная игра щенка с бабочкой

Милая и беззаботная игра щенка с бабочкой (1 фото + 1 видео)

Автор:
25 марта 2021 09:32
Сообщество : Животные
Метки: бабочка   видео   животные   милота   собака   щенок   
192
1
1
В сети появилось забавное видео со щенком, играющим с бабочкой. Песик лежал возле дома, когда к нему подлетела крупная бабочка и села на нос. Хвостатый не стал терпеть такой наглости и попытался поймать насекомое.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: бабочка   видео   животные   милота   собака   щенок   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
12k
Serg2001 Час назад
Милота 80 lvl... ))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Роман 12 минут назад
Современные видеоредакторы творят чудеса.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Garpia121 41 минуту назад
Чего она к нему привязалась?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Dmitry Obuhov 59 минут назад
Забавляет то, что именно бабочка с ним играет!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Охота на лоха: как разводят на деньги в интернете Охота на лоха: как разводят на деньги в интернете В яблочко: щенок неприятно удивил мужчину В яблочко: щенок неприятно удивил мужчину Реакция глухой собаки на жест "пошли гулять" Реакция глухой собаки на жест "пошли гулять" Хвостатый эксперт ворвался в эфир Хвостатый эксперт ворвался в эфир Человек собаке друг — это знают все вокруг! Человек собаке друг — это знают все вокруг! Съедобная валентинка для хорошего мальчика Съедобная валентинка для хорошего мальчика
Forestdude

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

473785



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Обвиняемый в убийстве из-за ссоры в родительском чате наговорил в суде на новое дело
3
245
Обвиняемый в убийстве из-за ссоры в родительском чате наговорил в суде на новое дело
15 человек, случайно встретивших редкости, которые одна на миллион
3
23
15 человек, случайно встретивших редкости, которые одна на миллион
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Кровотечение из уха: причины и лечение
0
7
Кровотечение из уха: причины и лечение
Терраформирование карликовой планеты: Мегаспутник на орбите Цереры ⚳
0
16
Терраформирование карликовой планеты: Мегаспутник на орбите Цереры ⚳
Охота на лоха: как разводят на деньги в интернете
Охота на лоха: как разводят на деньги в интернете
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Владелец BMW приехал к своему парню
0
6

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#животные#люди#аварии#автомир#Россия#кино#искусство#дети#приколы
#фото#интересно#дтп#факты#прикол#картинки#позитив#СССР#индия#шоу бизнес
#история#подборка#интересное#авто аварии#природа#автомобили#забавно#авария дня#настроение#прикольные

На что жалуетесь?

Вернуться