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В тюменской поликлинике женщины чуть не подрались в очереди к врачу

В тюменской поликлинике женщины чуть не подрались в очереди к врачу (1 фото + 1 видео)

Автор:
08 декабря 2021 08:24
Сообщество : Жить в России
Метки: Тюмень   видео   конфликт   очередь   поликлиника   
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Две женщины едва не устроили потасовку в одной из поликлиник Тюмени. Дама в бирюзовом не захотела вставать в очередь к хирургу и спровоцировала конфликт.
Женщины начали толкаться у дверей и дама в бирюзовом попыталась пнуть оппонентку. Однако она тут же поскользнулась и упала.

Автор ролика поделилась подробностями:

"К хирургу люди шли через одного — по записи и в порядке живой очереди. Женщина, которая в серой кофте, шла в порядке живой очереди. Она сидела на прием 2 или 2,5 часа, пока всех пропускала. А женщина в бирюзовом пришла, и ее не волновало то, что здесь такой порядок очереди. Она пришла по записи часов на 15 вроде, не обращая внимания на то, что люди сидели тоже по записи на 14:15, и стала ругаться и рукоприкладствовать. Это второй этап драки, которую я успела снять. Первый раз она тоже побила женщину в сером".

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Метки: Тюмень   видео   конфликт   очередь   поликлиника   
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17  комментариев
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2k
maloy Час назад
Все правильно, пришла ко своему времени и иди. Из опыта посещения, правда детских поликлиник, "свои" правила начинают организовывать как раз те, кому было лень записаться или кому очень надо. А то, что люди записывались заранее и распланировали свое время, их не волнует. Так почему должно это волновать тёх кто записался. А ещё многие любят приврать, что записаны и указывают время, которое прошло. Пару раз мне моё время называли, было смешно
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26k
Vazari Полминуты назад
Это было бы смешно, если бы не было так грустно. Прием у врача "диджитализировали". Теперь есть электронная запись. На пациента отводится 15 минут. Из которых, минут 10 у врача уходит на внесение информации в ЭМК больного. Естественно, что они не успевают, график смещается, люди недовольны.
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22k
Михаил Сметанкин 16 минут назад
Полная фигня! Меня как-то вызвали кровь сдать как донора. Я прихожу, там написано, что по вызову, ветеранов и почетных доноров обслуживают БЕЗ ОЧЕРЕДИ! При этом я иду, а меня не пускают. Тоже говорят, что тут с теми кто сам пришел через одного. Я их нахрен послал и прошел, ибо у меня нет времени на эту анархию. Написано без очереди - значит без очереди! Моя кровь так-то кому-то нужна, а те просто за денежкой пришли.
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38k
Alex 22 минуты назад
Удачно грохнулась. У кабинета хирурга.
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523
Сигизмунд Лазаревич 24 минуты назад
Если дерутся, значит не болеют. Если не болеют значит нехрен у врача время отнимать.
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4k
fin4all 53 минуты назад
Что за бред? У нас без записи не примут. Есть дежурный врач, но и к нему запись в моменте. А если хочешь именно сегодня именно к этому врачу, то последние пол часа приёма могут быть отданы на живую очередь, но всё равно через терминал записи.
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395
bobobo Час назад
Очередь для тех, кто без очереди.
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41k
dima423 Час назад
ну смешно)) спс поржал... особо доставило когда тетка напнулась, а комментаторша - слава богу)))
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4k
VL Час назад
А что, в Тюмени гражданам невдомёк, что запись для того и существует, чтобы в своё время попасть на приём. Какая нафик вторая очередь?
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2k
sedoisever Час назад
Вечная и нерешаемая проблема наших поликлиник. "В порядке живой..." и "по номерку". А есть ещё "только спросить". Да и врачи ещё подкидывают: "Сходите туда-то, потом зайдёте без очереди". Ага...
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