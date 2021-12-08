В тюменской поликлинике женщины чуть не подрались в очереди к врачу

Женщины начали толкаться у дверей и дама в бирюзовом попыталась пнуть оппонентку. Однако она тут же поскользнулась и упала."К хирургу люди шли через одного — по записи и в порядке живой очереди. Женщина, которая в серой кофте, шла в порядке живой очереди. Она сидела на прием 2 или 2,5 часа, пока всех пропускала. А женщина в бирюзовом пришла, и ее не волновало то, что здесь такой порядок очереди. Она пришла по записи часов на 15 вроде, не обращая внимания на то, что люди сидели тоже по записи на 14:15, и стала ругаться и рукоприкладствовать. Это второй этап драки, которую я успела снять. Первый раз она тоже побила женщину в сером".