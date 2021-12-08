В тюменской поликлинике женщины чуть не подрались в очереди к врачу

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Две женщины едва не устроили потасовку в одной из поликлиник Тюмени. Дама в бирюзовом не захотела вставать в очередь к хирургу и спровоцировала конфликт.
Женщины начали толкаться у дверей и дама в бирюзовом попыталась пнуть оппонентку. Однако она тут же поскользнулась и упала.
Автор ролика поделилась подробностями:
"К хирургу люди шли через одного — по записи и в порядке живой очереди. Женщина, которая в серой кофте, шла в порядке живой очереди. Она сидела на прием 2 или 2,5 часа, пока всех пропускала. А женщина в бирюзовом пришла, и ее не волновало то, что здесь такой порядок очереди. Она пришла по записи часов на 15 вроде, не обращая внимания на то, что люди сидели тоже по записи на 14:15, и стала ругаться и рукоприкладствовать. Это второй этап драки, которую я успела снять. Первый раз она тоже побила женщину в сером".
Автор ролика поделилась подробностями:
"К хирургу люди шли через одного — по записи и в порядке живой очереди. Женщина, которая в серой кофте, шла в порядке живой очереди. Она сидела на прием 2 или 2,5 часа, пока всех пропускала. А женщина в бирюзовом пришла, и ее не волновало то, что здесь такой порядок очереди. Она пришла по записи часов на 15 вроде, не обращая внимания на то, что люди сидели тоже по записи на 14:15, и стала ругаться и рукоприкладствовать. Это второй этап драки, которую я успела снять. Первый раз она тоже побила женщину в сером".
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Метки: Тюмень видео конфликт очередь поликлиника
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Я также через одного попал к терапевту, тот меня отправил к ЛОРу, и везде была очень высокая напряжённость в очередях.
Поэтому не пишите куйни.
С другой стороны, когда очереди слишком большие, люди обычно достают бумажку и записывают, кто после кого идет. И вот чем это отличается от очереди по записи - не пойму.
Идёшь на первый приём в порядке живой очереди, а там сидят люди на повторный приём с бумажкой, которую им дал гениальный врач. И ещё ни разу и никто не зашёл по времени указанному в этой бумажке.
Причём даёт он на 9-00, а принимать может начать в 9-30...