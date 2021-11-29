Удаляй! Яжклиентка угрожает мастеру маникюра

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Продолжение истории о женщине, желавшей записаться на ноготочки вечером 31 декабря. Несостоявшаяся клиентка узнала, что мастер выложила переписку в интернет и начала ей угрожать.
Видео содержит ненормативную лексику.
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Наверняка такая яжклиентка испортила сколько людям нервы, а может и карьеру.
(например учителям, официанткам, парикмахерам, заправщикам, мастерам СТО).
А может некоторые ее "жертвы" ждут реабилитацию.
у меня фантазии не хватает , что же за слова там ??))
ПС. блин, я теперь от любопытства сгораю - чего же там назапикивали ?
Какой бы не был разговор у нас бы за публикацию в интернете разговора можно было бы попасть на большие бабки через суд.
А вообще забавный фейк, ибо че искать мастера маникюра, известно же где она находится...
ну или - фейк