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Удаляй! Яжклиентка угрожает мастеру маникюра

Удаляй! Яжклиентка угрожает мастеру маникюра (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2021 08:07
Метки: Угрозы   видео   клиент   конфликт   маникюр   мастер маникюра   ногти   переписка   
2099
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Продолжение истории о женщине, желавшей записаться на ноготочки вечером 31 декабря. Несостоявшаяся клиентка узнала, что мастер выложила переписку в интернет и начала ей угрожать.
Видео содержит ненормативную лексику.

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Метки: Угрозы   видео   клиент   конфликт   маникюр   мастер маникюра   ногти   переписка   
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39  комментариев
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13k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Тут по хорошему бы в органы опеки написать заявление, явно это животное не адекватное. Как оно ведет с себя с детьми интересно?
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19k
kamanch 7 секунд назад
Боюсь представить, что же там запикано )))
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51k
Ватный kubikk 4 минуты назад
Ну на пару статей наговорила......там и угрозы убийства ......
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13k
Minos 6 минут назад
Я бы заяву в полицию накатал бы, на всякий случай. А то эта отмороз может перейти от слов к делу и воплотить свои угрозы в жизнь. Если это не постанова, то мадам полный неадекват.
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2k
Natali 8 минут назад
я была убеждена, что это вброс был про запись... а ведь это вроде в маленьком городке и она правда ее найдет. Я бы в полицию пошла....
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−107
Инженер 13 минут назад
Вот про такие клиентки надо указывать всю информацию! ЕЕ пол, национальность, где живет, откуда родом, где работает, в какие школы или детсады ее дети идут, и в конце концов кто ее муж?
Наверняка такая яжклиентка испортила сколько людям нервы, а может и карьеру.
(например учителям, официанткам, парикмахерам, заправщикам, мастерам СТО).
А может некоторые ее "жертвы" ждут реабилитацию.
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40k
dima423 16 минут назад
ну ржака же)))
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4k
fin4all Полчаса назад
Не томите! дайте послушать, что запикано!
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19k
иванов дмитрий Полчаса назад
мат на мате , но пару слов запикали.
у меня фантазии не хватает , что же за слова там ??))
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14k
Hairy. 42 минуты назад
Это не фейк, бывают и похлеще истории, знакомая рассказывала, работает на ногтях.
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21k
Matrosskin 45 минут назад
О, #везименямразь переехала обратно в деревню ? Видимо люди тогда так и не дождались. Давно пора было
ПС. блин, я теперь от любопытства сгораю - чего же там назапикивали ?
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7k
Лещ 58 минут назад
Зачем номер телефона замазывать, хотим знать цифры этой клиентки)))
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472
Нестеров Антон Час назад
Мне понравилось, интересно посмотреть на ее мужа и детей, седые походу
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10k
Джон Уик Час назад
У этой особы есть муж?
Какой бы не был разговор у нас бы за публикацию в интернете разговора можно было бы попасть на большие бабки через суд.
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1k
Павел Астахов Час назад
Неужкли такие реально существуют?! И это не постанова?!
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13k
* Час назад
А зачем они записали пару фрагментов? В остальном мата нет, типа?
А вообще забавный фейк, ибо че искать мастера маникюра, известно же где она находится...
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314
Гиви * Час назад
Этот видос можно запилить под разные темы.
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13k
Вася Час назад
сначала только текстовые были, теперь голосовые, ждём видео !
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13k
aalexey3 Час назад
Видео не содержит, а состоит из ненормативной лексики!
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506
Евгений Час назад
По мотивам "Вези меня, мразь!" новый блокбастер "Удаляй видео, б..ть!".
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333
АлоКин Час назад
Да ну постанова ради хайпа. Ну не может же человек быть настолько ущербным идиотом)
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2k
Игорь 2 часа назад
я могу ошибаться, но на статью себе она вроде уже наговорила
ну или - фейк
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Mr.Adamson

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