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Вечерние танцы девушки вывели соседа снизу из себя

Вечерние танцы девушки вывели соседа снизу из себя (1 фото + 2 видео)

Автор:
06 декабря 2021 08:31
Метки: Девушка   Танцы   видео   конфликт   сосед   тишина   шум   
311
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Мужчине очень не нравится, что его живущая этажом выше соседка занимается в квартире танцами. Услышав в очередной раз стуки в вечернее время он психанул и пошел разбираться.

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Метки: Девушка   Танцы   видео   конфликт   сосед   тишина   шум   
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2  комментария
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1k
ekolog67 Полчаса назад
Со вторым соседом в разведку идти нельзя.... не мужик
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no_found 2 минуты назад
А если ходит сука сверху как слон, ночью, полицию можно?
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Mr.Adamson

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