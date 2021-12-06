Вечерние танцы девушки вывели соседа снизу из себя

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Мужчине очень не нравится, что его живущая этажом выше соседка занимается в квартире танцами. Услышав в очередной раз стуки в вечернее время он психанул и пошел разбираться.
В видео присутствует ненормативная лексика
Продолжение. Общение соседа с мамой девочки
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