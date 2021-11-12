Модники сцепились из-за ношеной футболки

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Двое парней не поделили футболку в одном из украинских магазинов формата "Секонд-хенд". Молодые люди вырывали вещь друг у друга и чуть не устроили драку в торговом зале.
В какой-то момент мужчина средних лет решил взять инициативу в свои руки и забрал у парней футболку. Присутствует ненормативная лексика.
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