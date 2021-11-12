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Модники сцепились из-за ношеной футболки

Модники сцепились из-за ношеной футболки (1 фото + 1 видео)

Автор:
12 ноября 2021 08:32
Метки: Украина   в мире   видео   конфликт   футболка   
650
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1
Двое парней не поделили футболку в одном из украинских магазинов формата "Секонд-хенд". Молодые люди вырывали вещь друг у друга и чуть не устроили драку в торговом зале.
В какой-то момент мужчина средних лет решил взять инициативу в свои руки и забрал у парней футболку. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Украина   в мире   видео   конфликт   футболка   
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17  комментариев
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6k
klop 2 часа назад
У них ещё секонд-хэнды существуют? А ну да хотя бы так к европе приблизиться.
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222
Георгий Давыдов Полчаса назад
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83k
grigori80 Полчаса назад
ну хоть на нормальную камеру снято!! Наконец-то!!
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10k
Majul 56 минут назад
Тик-токеры?
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4k
Виктор 57 минут назад
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39k
Олег 2 часа назад
без гранаты не считается! Дикари бдь
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33k
Опаньки 2 часа назад
вот это прикол
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6k
mr.Poher 2 часа назад
Це еуропа! А раньше лишь бабы за шмотки дрались.
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7k
КОСТЯН 2 часа назад
А потом они вдвоём отпинали деда
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1k
Электрик 2 часа назад

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