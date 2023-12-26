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В Нижневартовске женщина раскидала чужие посылки в Wildberries из-за очереди

В Нижневартовске женщина раскидала чужие посылки в Wildberries из-за очереди

Автор:
26 декабря 2023 08:59
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Wildberries эпосылка   Видео   Нижневартовск   злая баба   коробки   очередь   
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Она просто скинула товары на пол и ушла.

В Нижневартовске женщина взбунтовалась из-за предновогодней очереди в пункте выдачи заказов Wildberries — его обслуживала лишь один оператор. Дама взбесилась и раскидала все посылки пришедших клиентов.

На кадрах видно, что женщина сначала стоит в очереди на обслуживание, затем оглядывается на других посетителей, непонятно почему начинает скидывать посылки на пол, а потом просто уходит. Оператора в этот момент в зале не было. Видимо, она пошла за очередным заказом. Сообщается, что посылки не пострадали.

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Метки: Wildberries эпосылка   Видео   Нижневартовск   злая баба   коробки   очередь   
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