В Нижневартовске женщина раскидала чужие посылки в Wildberries из-за очереди

867
1
1
Она просто скинула товары на пол и ушла.
В Нижневартовске женщина взбунтовалась из-за предновогодней очереди в пункте выдачи заказов Wildberries — его обслуживала лишь один оператор. Дама взбесилась и раскидала все посылки пришедших клиентов.
На кадрах видно, что женщина сначала стоит в очереди на обслуживание, затем оглядывается на других посетителей, непонятно почему начинает скидывать посылки на пол, а потом просто уходит. Оператора в этот момент в зале не было. Видимо, она пошла за очередным заказом. Сообщается, что посылки не пострадали.
Источник:
Ссылки по теме:
- Покупатель отправил мужчину в нокаут прямо у кассы магазина
- Мужчина не захотел стоять в очереди на досмотр и чуть не устроил драку с охраной аэропорта
- Полёты в порядке очереди
- В тюменской поликлинике женщины чуть не подрались в очереди к врачу
- Ловкий и смекалистый пассажир
Новости партнёров
реклама