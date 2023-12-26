В Нижневартовске женщина раскидала чужие посылки в Wildberries из-за очереди

В Нижневартовске женщина взбунтовалась из-за предновогодней очереди в пункте выдачи заказов Wildberries — его обслуживала лишь один оператор. Дама взбесилась и раскидала все посылки пришедших клиентов.



На кадрах видно, что женщина сначала стоит в очереди на обслуживание, затем оглядывается на других посетителей, непонятно почему начинает скидывать посылки на пол, а потом просто уходит. Оператора в этот момент в зале не было. Видимо, она пошла за очередным заказом. Сообщается, что посылки не пострадали.