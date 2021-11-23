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Житель дома вылил ведро воды на орущую под окнами пьяную компанию

Житель дома вылил ведро воды на орущую под окнами пьяную компанию (1 фото + 1 видео)

Автор:
23 ноября 2021 08:06
Метки: Двор   балкон   ведро   видео   вода   конфликт   пьяная компания   
2475
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Мужчине надоело слушать крики пьяной компании под своим окном. Он решил охладить пыл молодых людей с помощью ведра воды.
Один из парней оказался крайне недоволен тем, что на него вылили воду и начал возмущаться. Присутствует ненормативная лексика.

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Метки: Двор   балкон   ведро   видео   вода   конфликт   пьяная компания   
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27  комментариев
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4k
Shtoppi Час назад
Надо было ведро говна вылить.
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−41
User_1843265 54 секунды назад
И не привлечь быдло к ответственности ни вытрезвителя ни ЛТП !
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4k
tamin 5 минут назад
Слушайте, надо запомнить. Жаль водой промазал
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29k
Aleks 9 минут назад
- Слыш, я тебя обоссал из окна!
- Еще раз так сделаешь я тебя вые.бу, сука!
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10k
Джон Уик 14 минут назад
Кайф обломали.
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19k
BiZ 15 минут назад
с бадейкой надо было
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3k
Kozlodoev 22 минуты назад
Народное единство вдохновляет (((
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10k
Serg Полчаса назад
а контрольный где?
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−7
Fermi Полчаса назад
жаль не с азотной кислотой ...
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7k
КОСТЯН Полчаса назад
Эххх, я надеялся, что будет второе ведро
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1k
Любушка 38 минут назад
Сколько быдла в стране. Крандец!!!
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4k
brotherirk 41 минуту назад
странно, что не помои!
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1k
Анна Анна 42 минуты назад
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1k
Лёха 42 минуты назад
Надо было и второе. И наряд вызывать параллельно...
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385
pinbalist 43 минуты назад
Если такое происходит постоянно - нужно держать запас водяных бомбочек. Они бы сработали лучше.
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31k
Григорий 43 минуты назад
Повезло синякам, что никто не вышел и Серёже нос в голову не вколотил.
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4k
Core 45 минут назад
А где вторая порция воды?
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12k
Alex 48 минут назад
блин,чо не добавил второе ведро? он же вообще чётко встал в точку прицеливания )
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8k
Алексей 49 минут назад
Поржал)))
Мало однако))
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9k
Uron 53 минуты назад
яйца сейчас недешевые, но я б не пожалел
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