Житель дома вылил ведро воды на орущую под окнами пьяную компанию

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Мужчине надоело слушать крики пьяной компании под своим окном. Он решил охладить пыл молодых людей с помощью ведра воды.
Один из парней оказался крайне недоволен тем, что на него вылили воду и начал возмущаться. Присутствует ненормативная лексика.
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Мало однако))