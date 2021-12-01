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Мальчик выиграл клюшку игрока НХЛ в игре «камень-ножницы-бумага»

Мальчик выиграл клюшку игрока НХЛ в игре «камень-ножницы-бумага» (1 фото + 1 видео)

Автор:
01 декабря 2021 09:07
Сообщество : Спорт
Метки: видео   дети   добро   камень-ножницы-бумага   клюшка   спорт   хоккей   
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Юный поклонник хоккейного клуба «Баффало Сейбрз» с помощью плаката предложил хоккеисту Расмусу Далину сыграть в знакомую многим с детства игру «камень-ножницы-бумага». Спортсмен решил порадовать подростка и согласился.

Выиграл в честной борьбе

После своего проигрыша хоккеист вручил болельщику клюшку.

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Метки: видео   дети   добро   камень-ножницы-бумага   клюшка   спорт   хоккей   
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Колька Валеркин сын Полчаса назад
Если присмотреться внимательно видно, что хоккеист делает мизерную задержку, чтобы увидеть, что пацан выбросит.
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