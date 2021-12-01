Мальчик выиграл клюшку игрока НХЛ в игре «камень-ножницы-бумага»

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Юный поклонник хоккейного клуба «Баффало Сейбрз» с помощью плаката предложил хоккеисту Расмусу Далину сыграть в знакомую многим с детства игру «камень-ножницы-бумага». Спортсмен решил порадовать подростка и согласился.
Выиграл в честной борьбе
После своего проигрыша хоккеист вручил болельщику клюшку.
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