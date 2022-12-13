Хоккеист "Локомотива" случайно попал шайбой в главного арбитра, эмоции которого услышал весь стадион

2713
1
1
Попробуйте промолчать и использовать только допустимую в обществе лексику, когда в тебя прилетает шайба!
От сильной боли Сергей Беляев - рефери встречи «Локомотив» – «Куньлунь» - взвыл с использованием ненормативной лексики. Микрофон арбитра случайно включился от удара, и эмоции Беляева не укрылись от зрителей матча.
Осторожно! Нецензурная лексика
Известно, что неудачный бросок по арбитру нанес нападающий «Локомотива» Иван Чехович. А встреча двух команд в рамках Континентальной хоккейной лиги завершилась победой китайского клуба. Единственный гол забил Джек Родевальд.
Источник:
Ссылки по теме:
- Хоккейная драка с неожиданной развязкой
- Рефери спешат на помощь
- Умеют делать шоу
- Очередное честное и яркое интервью российского хоккеиста
- Прекрасная хоккейная аналитика
Новости партнёров
реклама
На хоккейном матче. Комментатор:
- Великолепный пас, бросок, шайба летит в комментаторскую кабину!..
Шмена шоштава