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Хоккеист "Локомотива" случайно попал шайбой в главного арбитра, эмоции которого услышал весь стадион

Хоккеист "Локомотива" случайно попал шайбой в главного арбитра, эмоции которого услышал весь стадион

Автор:
13 декабря 2022 11:01
Сообщество : Спорт
Метки: Спорт   ХК Локомотив   арбитр   больно   видео   не сдержался   рефери   удар шайбой   хоккей   
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Попробуйте промолчать и использовать только допустимую в обществе лексику, когда в тебя прилетает шайба!

От сильной боли Сергей Беляев - рефери встречи «Локомотив» – «Куньлунь» - взвыл с использованием ненормативной лексики. Микрофон арбитра случайно включился от удара, и эмоции Беляева не укрылись от зрителей матча.


Известно, что неудачный бросок по арбитру нанес нападающий «Локомотива» Иван Чехович. А встреча двух команд в рамках Континентальной хоккейной лиги завершилась победой китайского клуба. Единственный гол забил Джек Родевальд.

Источник:

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Метки: Спорт   ХК Локомотив   арбитр   больно   видео   не сдержался   рефери   удар шайбой   хоккей   
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15  комментариев
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32k
ACU900 2 часа назад
Анекдот (старый)
На хоккейном матче. Комментатор:
- Великолепный пас, бросок, шайба летит в комментаторскую кабину!..
Шмена шоштава
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6k
Dictator Полчаса назад
Бляя...стяще! (с)
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406
Бывалый 38 минут назад
Бля...-стяще сыграл голкипер.
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16k
Александр 57 минут назад
Это латышский
Ссылка www.youtube.com
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28k
Григорий Час назад
И что он сказал? Я слова не услышал, а просто звук и есть просто звук.
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30k
Slonyash Час назад
Больно наверное.
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13
Охотник Slonyash 36 минут назад
Ты в этом сомневаешься?
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16k
Поручик Час назад
"Арбитр был потрясен, удивлён и крайне обескуражен, но вслух он произнес совсем другие слова" почти(с)
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41
ruslan d 2 часа назад
Ну им там нормально прилетает периодически ...
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3k
Едондер пуп 2 часа назад
Да это по-китайски))
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1k
Максим Макашев 2 часа назад
нормальная человеческая реакция у арбитра. А вот звукорежиссёру надо руки оторвать за то, что микрофон у арбитра не отключал от "громкой связи"
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1k
ChePaev 2 часа назад
"уважаемый игрок, разве ты не видишь что ты попал шайбой в своего арбитра?"
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