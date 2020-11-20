Юный баскетболист поддержал приятеля с особенностями развития

Во время школьной игры в баскетбол один из детей помог своему приятелю с особенностями развития сделать бросок. Бросок получился удачным и мяч оказался в корзине.
У этого мира еще есть надежда, пока есть те, кто готов помочь.
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долбоящер , помогать таким людям нужно в реальной жизни , а спорт это спорт. тут соревнование . что за тупость и лицемерие . толерантные игроки из другой команды стоят и смотрят как им забивают . ну и нафига весь этот цирк ?