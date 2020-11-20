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Юный баскетболист поддержал приятеля с особенностями развития

Юный баскетболист поддержал приятеля с особенностями развития (1 фото + 1 видео)

Автор:
20 ноября 2020 09:44
Сообщество : Спорт
Метки: баскетбол   бросок   видео   дети   добро   инвалид   спорт   
405
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Во время школьной игры в баскетбол один из детей помог своему приятелю с особенностями развития сделать бросок. Бросок получился удачным и мяч оказался в корзине.

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Метки: баскетбол   бросок   видео   дети   добро   инвалид   спорт   
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4  комментария
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387
LinkLine Час назад
эти особенности развития, называются недоразвитость!
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4k
Владимир 9 минут назад
Это уже не баскетбол, а потдавки какие то. Команда противника стоит и ждёт когда он мяч кинет, какая "прелесть".
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11k
Андрей Дядя 23 минуты назад
У этого мира еще есть надежда, пока есть те, кто готов помочь.

долбоящер , помогать таким людям нужно в реальной жизни , а спорт это спорт. тут соревнование . что за тупость и лицемерие . толерантные игроки из другой команды стоят и смотрят как им забивают . ну и нафига весь этот цирк ?
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1k
Sawelyon Brouning Полчаса назад
Какая прелесть,сколько искренней радости у этого человечка!!!
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Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание? Отпуск в автодоме: веселое приключение или испытание на выживание? Невероятный победный бросок за две десятых секунды до окончания баскетбольного матча Невероятный победный бросок за две десятых секунды до окончания баскетбольного матча Настоящие маленькие мужчины Настоящие маленькие мужчины Если забросишь с середины площадки, то вы сможете играть дальше Если забросишь с середины площадки, то вы сможете играть дальше Баскетбольный болельщик выиграл миллион рублей одним точным броском Баскетбольный болельщик выиграл миллион рублей одним точным броском Такие броски запоминаются на всю жизнь Такие броски запоминаются на всю жизнь
Alex Chebrikov

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