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Представители хоккейного клуба порадовали молодого болельщика, у которого украли шайбу

Представители хоккейного клуба порадовали молодого болельщика, у которого украли шайбу (1 фото + 1 видео)

Автор:
02 ноября 2021 10:07
Сообщество : Спорт
Метки: видео   дети   добро   подарок   поступок   спорт   тренер   хоккей   
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Тренер хоккейной команды решил порадовать мальчика и бросил ему шайбу, однако другой болельщик ее перехватил. Снимавшие игру операторы запечатлели, как некрасивый поступок одного человека в итоге вдвойне осчастливил другого.
Тренер узнал о некрасивом поступке и через проверенного человека передал мальчику еще одну шайбу. Чуть позже талисман команды нашел юного болельщика на трибуне и вручил ему фирменный свитер.

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Метки: видео   дети   добро   подарок   поступок   спорт   тренер   хоккей   
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12  комментариев
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2k
Mowgley 2 часа назад
Перехватить шайбу у протянувшего к ней руки пацана - это надо быть конкретным говнюком
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10k
Олегbl4 19 минут назад
Надо было тафгаев отправить для воспитательных работ.
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16k
Иван Человеков 24 минуты назад
а чё лысому никто не втащил то?
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2k
Sergius SPb Полчаса назад
Может это часть шоу?
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747
anton Полчаса назад
У мелкого - самый счастливый день на долгие годы... До первой нормальной девки, наверное, если не дольше.
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40k
dima423 45 минут назад
вот надо же быть такой гнидой конченой, чтобы перехватить шайбу которую кинули СПЕЦИАЛЬНО ребенку... и еще странно чего радом никого не было чтобы дать жирному ублюдку позорный подзатыльник и забрать шайбу? Вообще конечно надо было выяснить кто это такой, его имя, место работы, его родственников, его друзей, и по центральным каналам ТВ показать какое он чмо, + в соц сетях распространить... таким надо ломать жизнь...таких не жалко
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10k
Majul Час назад
Жирная плешивая тварь. Что, сука должно быть в голове у человека, отбирающего трофей у ребенка?
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36k
Alex Час назад
Блин, мужик конкретный мудак.
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