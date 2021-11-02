Представители хоккейного клуба порадовали молодого болельщика, у которого украли шайбу

1395
1
1
Тренер хоккейной команды решил порадовать мальчика и бросил ему шайбу, однако другой болельщик ее перехватил. Снимавшие игру операторы запечатлели, как некрасивый поступок одного человека в итоге вдвойне осчастливил другого.
Тренер узнал о некрасивом поступке и через проверенного человека передал мальчику еще одну шайбу. Чуть позже талисман команды нашел юного болельщика на трибуне и вручил ему фирменный свитер.
Источник:
Ссылки по теме:
- Делать добро очень просто
- Ты - не ты, когда голоден!
- Много ли для счастья надо?!
- Болельщики заступились за мальчика, у которого вырвали из рук сувенирную футболку
- Юный баскетболист поддержал приятеля с особенностями развития
58
Понравилось58
Новости партнёров