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Темнокожий парень заявляет о своем превосходстве над представителем другой национальности

Темнокожий парень заявляет о своем превосходстве над представителем другой национальности (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2021 20:03
Метки: Юмор   негры   прикол   сша   
1252
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В Соединенных Штатах Америки темнокожие люди вовсю кричат о том, что все вокруг расисты - особенно белые люди. Правда, они немножко запутались и перестали понимать, что именно они стали самыми ярыми и неадекватными расистами.
Очередной расист увидел на улице азиатку и принялся её оскорблять. При этом даже присутствие полицейского его не останавливало и он продолжал оскорблять эту женщину. Правда мне непонятно то, почему он называл её обезьяной, если на обезьяну похож именно он.
В США очень распространён чёрный расизм, но толерасты предпочитают не говорить о нём. Причём судя по всему oни ненавидят азиатов даже больше, чем белых. Предположительно потому, что азиаты не ноют о расизме и тяжёлой жизни, а вполне успешно учатся, а потом и хорошо зарабатывают, чего нельзя сказать о многих чёрнокожих.

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Метки: Юмор   негры   прикол   сша   
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1k
Укротитель 6огдашек 4 часа назад
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5k
Андрей Крылов 54 минуты назад
А почму эту реальною макаку (я про черномазого нигера) полицейский не арестовал за явный расим? Ну да... "Это другое".
Вдвойне прикольно, что реальная "трахнутая обезьяна! кого-о обзывает тем, чем само и является! И смешно и грустно. Тем боле ечто эот всё пир полицей1ских, которы напр\левать на происходящее. Вот Вам и американская справедливость и непредвзятость...
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12k
Алекс Час назад
Вот две вещи прям ненавижу. Расизм и негров.
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416
На_ник 2 часа назад
Как обезьяна, слезшая вчера с пальмы может вообще что-то говорить. Да они штаны только до колен надевать научились! В Сахару их, на перевоспитание.
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669
svarog19692007 2 часа назад
Пф... У нас круче ! Теперь не лицо кав...ской... национальности , а просто некто... Их же нельзя называть по национальности... Они запретили ! Хозяева как никак !
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14k
Господин Уэф 2 часа назад
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1k
Гур 3 часа назад
Пора уже...
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18k
KOSTELLO 3 часа назад
Ссылка youtu.be
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13k
Вася 3 часа назад
хаа, какой смешной тупой негритёнок, ещё и хачовую карандашьян в свои ряды записал
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15k
Alex 3 часа назад
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9k
costa 4 часа назад
Ну долпойоп какой-то вылез. Странно что полицейский его не узбагоил.
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36
Брюс Всемогущий 4 часа назад
В Африку их надо бы всех,, там тепло
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1k
AGold 4 часа назад
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37k
Alex 4 часа назад
У нас тоже местные "негры" жалуются, что кругом расисты
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26k
winergy2012 4 часа назад
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66k
Viktor 4 часа назад
Да кокнуть его и всего делов-то!
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11k
Majul 4 часа назад
Карательная медицина поможет.
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4k
Fishki_surfer 4 часа назад
YLM
WLM
RLM
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68k
Пётровыч 4 часа назад
Китайская курносая обезьяна.
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