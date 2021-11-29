Темнокожий парень заявляет о своем превосходстве над представителем другой национальности

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В Соединенных Штатах Америки темнокожие люди вовсю кричат о том, что все вокруг расисты - особенно белые люди. Правда, они немножко запутались и перестали понимать, что именно они стали самыми ярыми и неадекватными расистами.
Очередной расист увидел на улице азиатку и принялся её оскорблять. При этом даже присутствие полицейского его не останавливало и он продолжал оскорблять эту женщину. Правда мне непонятно то, почему он называл её обезьяной, если на обезьяну похож именно он.
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В США очень распространён чёрный расизм, но толерасты предпочитают не говорить о нём. Причём судя по всему oни ненавидят азиатов даже больше, чем белых. Предположительно потому, что азиаты не ноют о расизме и тяжёлой жизни, а вполне успешно учатся, а потом и хорошо зарабатывают, чего нельзя сказать о многих чёрнокожих.
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Вдвойне прикольно, что реальная "трахнутая обезьяна! кого-о обзывает тем, чем само и является! И смешно и грустно. Тем боле ечто эот всё пир полицей1ских, которы напр\левать на происходящее. Вот Вам и американская справедливость и непредвзятость...
WLM
RLM