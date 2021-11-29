Темнокожий парень заявляет о своем превосходстве над представителем другой национальности

В США очень распространён чёрный расизм, но толерасты предпочитают не говорить о нём. Причём судя по всему oни ненавидят азиатов даже больше, чем белых. Предположительно потому, что азиаты не ноют о расизме и тяжёлой жизни, а вполне успешно учатся, а потом и хорошо зарабатывают, чего нельзя сказать о многих чёрнокожих.