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Собака неожиданно стала победителем соревнований по лёгкой атлетике

Собака неожиданно стала победителем соревнований по лёгкой атлетике (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 апреля 2021 08:57
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   прикол   собака   соревнования   спорт   сша   
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Забавный случай произошел на школьных соревнованиях по легкой атлетике в американском штате Юта. Собака сбежала от сидевшего на трибунах хозяина, догнала спортсменов, а затем одержала безоговорочную победу.

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Метки: Юмор   видео   животные   прикол   собака   соревнования   спорт   сша   
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Viktor Час назад
Было недавно, но всё равно зачёт!
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Alonso

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