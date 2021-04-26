Собака неожиданно стала победителем соревнований по лёгкой атлетике

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Забавный случай произошел на школьных соревнованиях по легкой атлетике в американском штате Юта. Собака сбежала от сидевшего на трибунах хозяина, догнала спортсменов, а затем одержала безоговорочную победу.
Первое место взяла лидировавшая спортсменка Грэйси Лэйни, а приз зрительских симпатий достался решившей поучаствовать в забеге собаке по кличке Холли.
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