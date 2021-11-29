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Забавный монтаж неудачных трюков людей

Забавный монтаж неудачных трюков людей (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2021 12:32
Сообщество : Мастера фотошопа и видеомонтажа
Метки: Юмор   видео   монтаж   падение   прикол   танец   фейл   
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Умелец смонтировал несколько неудачные трюков и моментов из жизни людей так, чтобы в итоге они стали выглядеть удачными. В этом ему помогли видеоролики с различными танцорами.
В видео играет трек Kalwi & Remi - Explosion.

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Метки: Юмор   видео   монтаж   падение   прикол   танец   фейл   
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Majul 40 минут назад
Больше половины "падающих" светло-синие додики в жалком подобии танца
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Faithless 16 минут назад
Батл крамп, бессмысленный и беспощадный.
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