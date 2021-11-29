Забавный монтаж неудачных трюков людей

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Умелец смонтировал несколько неудачные трюков и моментов из жизни людей так, чтобы в итоге они стали выглядеть удачными. В этом ему помогли видеоролики с различными танцорами.
В видео играет трек Kalwi & Remi - Explosion.
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