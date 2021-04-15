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Смелые маленькие собаки прогнали забравшегося в дом хозяев медведя

Смелые маленькие собаки прогнали забравшегося в дом хозяев медведя (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 апреля 2021 11:47
Сообщество : Животные
Метки: Юмор   видео   животные   медведь   прикол   собака   сша   
289
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В американском городе Пасадина две маленькие собаки обнаружили на кухне хозяев медведя и с лаем начали его преследовать. Лесной нарушитель решил не искушать судьбу и покинул территорию дома.

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Метки: Юмор   видео   животные   медведь   прикол   собака   сша   
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7  комментариев
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18k
Андрей Иванов 2 часа назад
Я тоже психов боюсь
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Ivan Shotgun 4 минуты назад
Неудачный рейд получился у Мишани, только и успел , что воды попить из бассейна.
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9k
Rihovich 45 минут назад
От ведь веселуха у людей! Мне точно не светит, ко мне в однушку медведь не залезет, просто не поместится.
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5k
shelezyaka 46 минут назад
Своя территория в природе имеет значение, мишка знал, он на чужой территории, как спалился, сразу в ноги.
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4k
Diesel Час назад
В американском городе Пасадина две маленькие собаки обнаружили на кухне хозяев медведя

Что-то хозяев медведя на видео не видно...
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1k
Максим 2 часа назад
Мелкие собаки всегда крикливые, у самого две (не по своей воле). Готовы "разорвать" любого, пока на них не прикрикнут. Тогда начинают прятаться за хозяина.
Но это даже интересно, такое отважное сердце в таком маленьком тельце)))
А вот алабай был, спокойный как танк, пока агрессия не попрёт. Мог лежать, пока коты драли его уши или щенки хватали за хвост. На него даже наступали, так как он любит валяться у крыльца.
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12k
Serg2001 2 часа назад
Смелость города берет!
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