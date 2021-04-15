Смелые маленькие собаки прогнали забравшегося в дом хозяев медведя

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В американском городе Пасадина две маленькие собаки обнаружили на кухне хозяев медведя и с лаем начали его преследовать. Лесной нарушитель решил не искушать судьбу и покинул территорию дома.
Чуть не затявкали до смерти! Появление собак на отметке 1:15.
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Что-то хозяев медведя на видео не видно...
Но это даже интересно, такое отважное сердце в таком маленьком тельце)))
А вот алабай был, спокойный как танк, пока агрессия не попрёт. Мог лежать, пока коты драли его уши или щенки хватали за хвост. На него даже наступали, так как он любит валяться у крыльца.