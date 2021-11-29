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На стене Эрмитажа: есть надпись не на русском языке

На стене Эрмитажа: есть надпись не на русском языке (1 фото + 1 видео)

Автор:
29 ноября 2021 18:28
Метки: Правo   город   закон   мораль   экология   
1018
1
1
А вот это - не граффити.
Идиотизм баллончиконаписанта оценен судом в полной мере

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Метки: Правo   город   закон   мораль   экология   
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15  комментариев
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4k
Core 6 часов назад
Мало, задрали эти гномосеки с балончиками
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9k
Сергей 3 часа назад
Баллончик в руки и вперёд: каллиграфирует.
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5k
КремлеКот 3 часа назад
Всегда говорил, что у некоторых личностей возраст в паспорте не совпадает с возрастом в голове. 22 года и 30 лет, а ведут себя как сопливые пацаны.
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17k
Александр Сучков 4 часа назад
тысяч по сто с их родителей снять и следов от ремней отцовских будет видно на всю страну, дэбилы...
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5k
Mixalych 4 часа назад
Разве это наказание? Он должен был поскользнуться и упасть попой прям на балончик по самое немогу. Пытаясь встать, поскользнуться еще раз и поломать себе запястья. А так... легко отделался
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2k
Mowgley 4 часа назад
За Эрмитаж можно было бы и пару лямов влупить.
В 30 лет стены разрисовывать - что в этих головах вместо мозгов?
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5k
Шлагбаумэн 4 часа назад
Да Бэнкси по сравнению с ними просто школьник! Такого глубоченного смысла от этого шедевра я от этой питарастни не ожидал! Браво! Тут, собственно и в сам Эрмитаж уже и заходить незачем, деньги ещё тратить - вон она настоящая красота.
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7k
Мистер Фикс 4 часа назад
Прекрасно. Почаще так, и пошире освещать
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3k
Едондер пуп 5 часов назад
Каляки-то хоть закрасили? Ато ж стольким полицейским, судейским, фсиновским - работу дали - на эти зарплаты весь фасад можно покрасить в 2-3 слоя))
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160k
☭Cheкаво☭ 5 часов назад
свободу Навальному написано, мы здеся власть ?
Слава ТИКТОКУ, дом-2 и ТНТ?)
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61k
parallax 5 часов назад
Дураку 30 лет, а мозги на уровне школьника.
По мне, подобных долбодятлов, пачкающих стены всякой писаниной, помимо штрафов, надо отправлять на принудительные работы по удалению подобной мазни.
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392
imho 5 часов назад
А может они миссию выполняют... По зачистке так как они от общества

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60
Котофей 5 часов назад
Старая поговорка: "Тридцать лет ума нет - к старости не прибудет."
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12k
Bill 6 часов назад
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