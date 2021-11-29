На стене Эрмитажа: есть надпись не на русском языке

Это грустная история произошла несколько месяцев назад, а итоговая развязка – сегодня.

29 августа, около 6 утра трое парней и девушка появились на Дворцовой набережной у Эрмитажа. Молодые люди вооружились аэрозольными баллончиками и оставили надписи неясного содержания на стенах музея.

Процесс творчества заметил по камерам наблюдения сотрудник Эрмитажа, он обратился в полицию, а также сам поспешил на место преступления. С его помощью парней с баллончиками остановили сотрудники вневедомственной охраны. В полицейский участок отправились 22-летний и 30-летний жители Васильевского острова.

В Эрмитаже ущерб от «надписи в виде символов, не несущих смысловой нагрузки, высотой букв не менее 50 см, длинной надписи не менее 10 метров» оценили в 370 тысяч рублей. Эту сумму суд и взыскал с единственного фигуранта.

«Каллиграфист» свою вину так и не признал. Но суд решил иначе: на 10 месяцев ограничил его свободу. На этот срок ответчику запрещается переезжать и менять работу без согласования, покидать пределы установленного судом муниципалитета, а также бывать на массовых мероприятиях.