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Маленькая девочка без особого труда загнала стадо овец в загон

Маленькая девочка без особого труда загнала стадо овец в загон (1 фото + 1 видео)

Автор:
24 февраля 2021 08:17
Сообщество : Животные
Метки: видео   девочка   животные   закон   овцы   стадо   фото   
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В итоге восторженной малышке удалось всего за несколько секунд загнать овец в загон, не забыв при этом сказать папе: «Сделано!».

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Метки: видео   девочка   животные   закон   овцы   стадо   фото   
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3  комментария
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90
SavageTi 21 секунду назад
Когда уже "гордые родители" перестанут удивляться тому, что ребенок может делать что-то в свои 2 года. Да он может давить на кнопки, включать-выключать комп и загонять овец, потому что он много раз видел как это делаете вы и просто повторяет за вами.
Ничего странного, ничего удивительного в этом нет. Ваш ребенок не ловит сигналы из космоса, он не гений и не дитя-индиго, он просто повторяет то, что видит. За*бали.
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2k
Frank Borman 51 минуту назад
Даже маленькая девочка может загнать стадо баранов куда надо. Чего уж говорить про хитроумных политиков во время выборов. То же самое делают, только другими способами.
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1k
Виталий Касандров 2 часа назад
В ОМОН готовится идти работать .
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