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В итоге восторженной малышке удалось всего за несколько секунд загнать овец в загон, не забыв при этом сказать папе: «Сделано!».
В комичном видео, которое вы найдёте ниже, маленькая девочка без особого труда загнала стадо овец в загон, пока всё это время её отец с трепетом наблюдал за всем происходящим со стороны.
Дэниэл Уиллард (Daniel Willard) из Норфолка, Великобритания, учил свою 2-летнюю дочь Изабель (Isabelle), как следует обходиться со стадом овец, когда она вдруг сама решила взять бразды правления в свои руки, чтобы самостоятельно попробовать как это — пасти овец.
Дэниэл Уиллард (Daniel Willard) из Норфолка, Великобритания, учил свою 2-летнюю дочь Изабель (Isabelle), как следует обходиться со стадом овец, когда она вдруг сама решила взять бразды правления в свои руки, чтобы самостоятельно попробовать как это — пасти овец.
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В ролике девочка бежит к стаду овец, которые, завидев маленького человека, пускаются врассыпную.
В дальнейшем малышка начинает направлять животных к загону, тогда как её отец ей кричит: «Изабель! Изабель, хватит!».
Однако юная леди абсолютно игнорирует инструкции Уилларда и продолжает побуждать стадо войти в их вольер. Отец же храброго ребёнка продолжает предпринимать попытки угомонить свою разбушевавшуюся дочурку: «Иди сюда. Изабель, ты хулиганка!» — говорит он..
Стоит отметить, что все эти действия ребёнка на самом деле сильно удивили папашу, который явно был поражён наблюдать то, насколько способным является его дитя.
«Она сажает их в клетку. Они определённо туда заходят. Это работает!» — говорит мужчина.
Затем он посмотрел на стоящую рядом с ним собаку и добавил:
«Я и Нелл ничего не сделали.»
Позднее Уиллард рассказал Storyful:
«Она очень любит животных и гулять на улице. Нам очень повезло с нашим образом жизни, особенно за последний год! Она определённо не является домашним ребёнком.»
В дальнейшем малышка начинает направлять животных к загону, тогда как её отец ей кричит: «Изабель! Изабель, хватит!».
Однако юная леди абсолютно игнорирует инструкции Уилларда и продолжает побуждать стадо войти в их вольер. Отец же храброго ребёнка продолжает предпринимать попытки угомонить свою разбушевавшуюся дочурку: «Иди сюда. Изабель, ты хулиганка!» — говорит он..
Стоит отметить, что все эти действия ребёнка на самом деле сильно удивили папашу, который явно был поражён наблюдать то, насколько способным является его дитя.
«Она сажает их в клетку. Они определённо туда заходят. Это работает!» — говорит мужчина.
Затем он посмотрел на стоящую рядом с ним собаку и добавил:
«Я и Нелл ничего не сделали.»
Позднее Уиллард рассказал Storyful:
«Она очень любит животных и гулять на улице. Нам очень повезло с нашим образом жизни, особенно за последний год! Она определённо не является домашним ребёнком.»
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