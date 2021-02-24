Маленькая девочка без особого труда загнала стадо овец в загон

В ролике девочка бежит к стаду овец, которые, завидев маленького человека, пускаются врассыпную.



В дальнейшем малышка начинает направлять животных к загону, тогда как её отец ей кричит: «Изабель! Изабель, хватит!».



Однако юная леди абсолютно игнорирует инструкции Уилларда и продолжает побуждать стадо войти в их вольер. Отец же храброго ребёнка продолжает предпринимать попытки угомонить свою разбушевавшуюся дочурку: «Иди сюда. Изабель, ты хулиганка!» — говорит он..



Стоит отметить, что все эти действия ребёнка на самом деле сильно удивили папашу, который явно был поражён наблюдать то, насколько способным является его дитя.



«Она сажает их в клетку. Они определённо туда заходят. Это работает!» — говорит мужчина.

Затем он посмотрел на стоящую рядом с ним собаку и добавил:



«Я и Нелл ничего не сделали.»

Позднее Уиллард рассказал Storyful:



«Она очень любит животных и гулять на улице. Нам очень повезло с нашим образом жизни, особенно за последний год! Она определённо не является домашним ребёнком.»