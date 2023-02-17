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В американских соцсетях сравнивают генералов России и США

В американских соцсетях сравнивают генералов России и США

Автор:
17 февраля 2023 15:40
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Россия   США   армия   видео   военачальники   сравнение   
1872
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И начинают что-то подозревать.

До этого американцы сравнивали ролики про армию - нашу и США. В отечественном видео показали парня, который проходит военную подготовку, встречается с девушками и становится мужиком. А в американском - о девочке, воспитанной двумя мамами. В общем, оцените их реакцию:

А теперь у них новый тренд - сравнивать военачальников. И снова получается интересно:

Реакции на это пока не было, но наверняка будет.

К чему бы это?

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Метки: Россия   США   армия   видео   военачальники   сравнение   
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10  комментариев
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7k
Том Сойер 42 минуты назад
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sapér Vodička 18 минут назад
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22k
Mike Miller 23 минуты назад
Только не нужно сегодняшних распильщиков резервов и бюджетов равнять с Жуковым.

Меня аж трясет от этого.
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7k
Copycat Полчаса назад
На мой взгляд, сша сейчас особо ни где не сильно воюет сама не посредственно, чвсе идет чужими руками, по этому она может позволить хоть манула позволить на посту генерала

сша сейчас тупо торгует оружием, заставила европу отдать все свои пушки в украину, теперь будет им продавать своё, по сути они всё это и заварили как по мне что бы развести эту торговлю на все поля
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10k
Shtoppi Полчаса назад
эти болезным теперь только и остается что сравнивать. недонация дегенеративных отбросов, которые возомнили о себе.
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65k
Татьяна Юсова 40 минут назад
Класс!!!
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793k
А.Берестенко 46 минут назад
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