В американских соцсетях сравнивают генералов России и США

И начинают что-то подозревать.
До этого американцы сравнивали ролики про армию - нашу и США. В отечественном видео показали парня, который проходит военную подготовку, встречается с девушками и становится мужиком. А в американском - о девочке, воспитанной двумя мамами. В общем, оцените их реакцию:
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А теперь у них новый тренд - сравнивать военачальников. И снова получается интересно:
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Реакции на это пока не было, но наверняка будет.
К чему бы это?
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- Полоса препятствий в армии США
Меня аж трясет от этого.
сша сейчас тупо торгует оружием, заставила европу отдать все свои пушки в украину, теперь будет им продавать своё, по сути они всё это и заварили как по мне что бы развести эту торговлю на все поля